Rapport: 98% des ménages se plaignent de la hausse des prix

98% des ménages constatent une hausse des prix des produits alimentaires au cours des douze derniers mois, contre une toute petite proportion (0,1%) qui a ressenti une baisse. C’est ce qu’ont révélé les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut-commissariat au Plan (HCP).

De même, «72,1% des ménages s’attendent à une augmentation des prix dans les douze prochains mois, 22% croient à leur maintien et 5,9% seulement s’attendent à une baisse», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 18 et 19 novembre.

Ces mêmes statistiques démontrent que «86,1% des ménages constatent une dégradation de leur niveau de vie au cours des douze derniers mois, 9,3% un maintien et 4,6% une amélioration». S’agissant de l’évolution du niveau de vie au cours des douze prochains mois, indique la même source, «la majorité des ménages s’attendent à une dégradation, 36,7% à un maintien et 10,8% à une amélioration». La même enquête a révélé que «42,2% des ménages déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2% affirment épargner une partie de leur revenu».

Les composantes de l’indice de confiance des ménages (ICM), rappelle le quotidien, portent sur «la perception par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et de leur situation financière».

Dans le même sillage, poursuit le quotidien, «3.380.000 salariés déclarés à la CNSS ont un salaire moyen qui ne dépasse pas 5.317 dirhams pour les hommes et 4.750 dirhams pour les femmes, alors que le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est de 7.600 dirhams».