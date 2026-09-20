Société

Rabat: une bibliothèque numérique sur le site de l’ancienne gare routière

Vue extérieure de la future bibliothèque en ligne.(Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/09/2026 à 13h24

VidéoRabat s’apprête à inaugurer une bibliothèque virtuelle destinée aux jeunes souhaitant renforcer leurs compétences en littérature et en sciences.

Cette bibliothèque numérique vient d’être édifiée sur l’emplacement de l’ancienne gare routière située à l’entrée d’El Kamra, une des frontières du quartier populaire de Yacoub El Mansour.

Cette bibliothèque en ligne proposera aussi des vidéos, de la musique et des jeux.

Il s’agit aussi d’une «banque de données» pour des documentaires et de stockage des fichiers au service des utilisateurs.

Un grand espace vert entourant le site a été aménagé par les autorités de la ville afin de rendre l’accès agréable à cette infrastructure culturelle.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/09/2026 à 13h24
#Rabat#digitalisation#Aménagement

LEs contenus liés

Culture

Rabat: le Parc Hassan II accueille l’édition 2026 de Jazz à Rabat

Société

Rabat: la rentrée scolaire donne un coup de fouet aux commerces de la médina

Société

Campus hospitalo-universitaire de Rabat: la principale voie d’accès rouverte à la circulation

Société

Réaménagement de L’Océan à Rabat: la démolition d’immeubles se poursuit, les indemnisations aussi

Articles les plus lus

1
Sebta: l’échec cinglant de la croisade anti-marocaine de PP et Vox au Parlement européen
2
Archives militaires de Vincennes. Ep. 11. Sahara oriental: la souveraineté marocaine effacée
3
Sebta: comment la «victoire» annoncée des droites se liquéfie à la lecture de la résolution du Parlement européen
4
Sept barrages dépassent 80% de réalisation: le point sur les grands réservoirs en chantier
5
Retour définitif à l’heure GMT dimanche 20 septembre 2026
6
Quand les événements de Sebta sont vécus comme une histoire familiale par Lamine Yamal
7
Ceuta: quand le Parlement européen devient l’arène de la politique espagnole
8
Mondial 2026: le directeur du FBI adresse une lettre de reconnaissance aux équipes de la DGSN-DGST
Revues de presse

Voir plus