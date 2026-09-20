Rabat: une bibliothèque numérique sur le site de l’ancienne gare routière

Vue extérieure de la future bibliothèque en ligne.(Y.Mannan/Le360)

Cette bibliothèque numérique vient d’être édifiée sur l’emplacement de l’ancienne gare routière située à l’entrée d’El Kamra, une des frontières du quartier populaire de Yacoub El Mansour.

Cette bibliothèque en ligne proposera aussi des vidéos, de la musique et des jeux.

Il s’agit aussi d’une «banque de données» pour des documentaires et de stockage des fichiers au service des utilisateurs.

Un grand espace vert entourant le site a été aménagé par les autorités de la ville afin de rendre l’accès agréable à cette infrastructure culturelle.