Rabat: le Parc Hassan II accueille l’édition 2026 de Jazz à Rabat

Le festival Jazz à Rabat aura lieu du du 24 au 26 septembre 2026 à l’amphithéâtre du parc Hassan II.

La parc Hassan II de Rabat s’apprête à accueillir l’édition 2026 du festival de Jazz organisé par l’Union européenne à Rabat. Trois soirées de concerts et de créations inédites réuniront six formations européennes et six projets marocains autour de rencontres musicales imaginées spécialement pour l’événement.

Cette édition sera l’occasion de découvrir des rencontres musicales audacieuses entre jazz européen et musiques marocaines. Ces rencontres incarnent pleinement l’esprit du festival: un lieu de dialogue, de diversité et de création musicale partagée.

La soirée d’ouverture débutera avec Amara Quartet. L’ensemble féminin portugais propose une approche contemporaine du fado, portée par une instrumentation réunissant voix, accordéon, guitare classique et violoncelle. Le quartet rencontrera Khalid Kouhen. Le percussionniste et compositeur marocain a un parcours nourri par de nombreuses traditions musicales, des tablas indiens aux percussions brésiliennes. La soirée se poursuivra avec Thérapie de Couple. La formation réunit six artistes français et allemands qui explorent avec humour et inventivité la relation franco-allemande. Le sextet partagera la scène avec Mohamed El Menjra STVNK Quintet. Ce projet se situe à la croisée de l’héritage musical marocain, du jazz, des musiques improvisées et des influences latines.

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La deuxième soirée accueillera Herak | Bulatkin Quartet. La formation puise sa musique dans les traditions slaves et tziganes, la musique classique impressionniste et les rythmes balkaniques. Le quartet rencontrera Hicham Telmoudi. Le violoniste, compositeur et arrangeur est reconnu pour son travail de valorisation du patrimoine musical marocain. Le groupe belge NØ Steam fera ensuite dialoguer jazz, funk et hip-hop. Son univers rencontrera celui de Sara Moullablad Quartet. Ce projet mêle darija marocaine, jazz, samba brésilienne et influences chaabi.

La soirée de clôture mettra à l’honneur Ulrich Drechsler’s Azure Trio. La formation autrichienne défend un «jazz pour danser», tourné vers les musiques de club et porté par de puissantes improvisations. Le trio rencontrera Younès Fakhar «Tamzaj» Quartet. Ce projet est fondé sur le dialogue entre le patrimoine marocain et les musiques du monde. La clôture du festival réunira également Antonio Lizana Quintet et Abir El Abed Sextet. Antonio Lizana Quintet est une figure majeure de la scène jazz flamenco espagnole. Entre traditions arabo-andalouses, flamenco, blues et sonorités gnaoua, les deux univers se rencontreront pour une création placée sous le signe du dialogue entre les cultures.

Au-delà des concerts à l’amphithéâtre du parc Hassan II, Jazz à Rabat propose deux masterclass au centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen. Ces masterclass sont pensées comme des moments de transmission, d’échange et de pratique autour du jazz et de ses rencontres avec d’autres univers musicaux.

Le vendredi 25 septembre, le saxophoniste allemand Daniel Erdmann animera de 16h à 17h30 une masterclass intitulée «Liberté, jazz et improvisation». De 18h à 19h30, M’hamed El Menjra proposera une seconde rencontre autour du thème «Jazz et musiques marocaines, une approche de la fusion».

Rendez-vous du 24 au 26 septembre 2026 à l’amphithéâtre du parc Hassan II, à partir de 19h30.

Les jeunes de moins de 26 ans peuvent acheter leurs tickets au prix de 30 dirhams et les adultes 80 dirhams en vente sur ticket.ma.

Le programme

Jeudi 24 septembre

19h30 : Amara Quartet

20h10 : Rencontre : Khalid Kouhen × Amara Quartet

20h50 : Thérapie de Couple

21h20 : Mohamed El Menjra STVNK Quintet

21h50 : Rencontre : Thérapie de Couple × Mohamed El Menjra STVNK Quintet

Vendredi 25 septembre

19h30 : Herak | Bulatkin Quartet

20h10 : Rencontre : Hicham Telmoudi × Herak | Bulatkin Quartet

20h50 : NØ Steam

21h20 : Sara Moullablad Quartet

21h50 : Rencontre : Sara Moullablad Quartet × NØ Steam

Samedi 26 septembre

19h30 : Ulrich Drechsler’s Azure Trio

20h10 : Rencontre : Younès Fakhar «Tamzaj» Quartet × Ulrich Drechsler’s Azure Trio

20h50 : Antonio Lizana Quintet

21h20 : Abir El Abed Sextet

21h50 : Rencontre : Abir El Abed Sextet × Antonio Lizana Quintet