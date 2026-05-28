Rabat: ouverture d’une enquête après une tentative de suicide d’un fonctionnaire de police

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), un gardien de la paix, en poste à Rabat, aurait tenté de mettre fin à ses jours à l’intérieur du domicile familial, en utilisant son arme de service. L’agent a été grièvement blessé au niveau du cou et a été transféré en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Dès la constatation des faits, les services de police judiciaire se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux constatations techniques et aux investigations préliminaires. Des expertises balistiques ont également été effectuées sur l’arme de service afin d’aider à éclaircir les circonstances exactes de l’incident.

Les premières orientations de l’enquête laissent penser que des difficultés d’ordre familial pourraient être à l’origine de ce drame, sans qu’aucune conclusion définitive ne soit, pour l’heure, établie.

L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire et de déterminer avec précision les causes et les circonstances de cet événement.