Rabat: le quartier Océan au cœur d’une nouvelle dynamique d’aménagement

Selon un plan d’aménagement présenté et adopté cette semaine par les conseillers de la majorité (RNI, PAM et Istiqlal), deux grands projets sont prévus: d’une part, l’élévation à six étages d’une partie des immeubles situés le long de la corniche Akkari, et d’autre part, la création d’un terrain de golf à proximité de la salle omnisport couverte actuellement en construction.

Ces initiatives visent à doter la capitale des moyens nécessaires pour accueillir les événements de grande envergure que le Maroc organisera dans les années à venir, ont déclaré des conseillers municipaux.

Ce plan, qui concerne le 11ème arrondissement de Rabat, a été validé cette semaine lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal. Cependant, cette validation a suscité des critiques, notamment en raison de la rapidité du vote et de l’absence de débat participatif impliquant les citoyens. Cela semble en contradiction avec la vision du wali de Rabat, Mohamed Yacoubi, qui prône un dialogue ouvert et une concertation citoyenne dans le cadre de la démocratie participative.

Par ailleurs, le quartier continue de renforcer ses infrastructures de base. Parmi les projets en cours figurent la construction de deux parkings souterrains et l’aménagement de la rue de Bruxelles, qui sera transformée en une artère piétonne moderne et conviviale.