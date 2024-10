Infrastructures: le projet d’autoroute Tanger-Tétouan relancé

Après des années d’attente, le projet d’autoroute Tanger-Tétouan va enfin se concrétiser. Le ministère de l’Équipement vient de lancer une consultation pour actualiser l’étude de définition de ce tronçon qui sera raccordé à l’autoroute Tétouan-Fnideq.

«Cette liaison aura comme principal objectif la réduction significative de la distance et du temps de parcours entre les deux pôles Tanger et Tétouan et soulagera la RN2», lit-on dans un document accompagnant l’appel d’offres.

Ce projet renforcera l’offre de transport de la métropole de Tanger et des villes adjacentes. «Il doit permettre d’apporter des solutions appropriées sur les plans de l’aménagement, des coûts et de la satisfaction des besoins sur la base d’étude techniques, économiques et environnementales pertinentes», ajoute la même source.

La consultation du ministère de l’Équipement prévoit également une étude préliminaire axée sur l’analyse du couloir retenu à l’issue de l’étude de définition initiale, en proposant les modifications qui tiendront compte des contraintes, des projets et des documents d’urbanisme.

Le prestataire sera amené à réaliser une étude de trafic et de système d’exploitation de l’axe autoroutier et de son raccordement avec l’autoroute Tétouan – Fnideq. «Une parfaite connaissance de l’environnement socioéconomique dans lequel s’inscrit le projet, la maîtrise des principaux indicateurs macro-économiques, une caractérisation fine de l’offre et une modélisation pertinente de la demande sont des axes nécessaires pour mener cette étude», précise le ministère de l’Équipement.