Société

Rabat: houle de 7 mètres et vents forts, le littoral sous haute vigilance

L'océan déchaîné (Y.MannanLe360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 24/01/2026 à 16h22

VidéoHoule impressionnante, rafales soutenues et averses: la côte rbatie a été secouée ce samedi par un épisode de mauvais temps, poussant les autorités à renforcer les consignes de sécurité et contraignant plusieurs activités maritimes à l’arrêt.

Le littoral atlantique de Rabat a été le théâtre, ce samedi, d’un épisode météorologique particulièrement virulent, marqué par une forte agitation marine et des rafales soutenues. Sous l’effet d’une houle impressionnante atteignant près de sept mètres, conjuguée à des vents puissants pouvant culminer à 60 km/h, la capitale a vécu une journée dominée par des conditions climatiques instables, ponctuées d’averses et de bourrasques.

Les alertes émises en amont par la Direction générale de la météorologie se sont pleinement confirmées. Comme a pu le constater Le360, la mer, déchaînée, projetait un déferlement continu de vagues sur les rochers, notamment dans la zone de Sidi Moussa à Salé ainsi qu’à El Borj, dans le quartier de l’Océan, où la puissance du ressac rendait toute proximité périlleuse.

Face à ce contexte, des consignes strictes ont été diffusées afin de dissuader les riverains de s’approcher du rivage. L’activité maritime en a été directement affectée: les embarcations de pêche artisanale sont restées à quai, tandis que plusieurs ports de la façade atlantique ont connu une paralysie temporaire. Cet épisode a également impacté les infrastructures portuaires de Casablanca, Mohammedia et Tanger, perturbant plus largement la navigation maritime, notamment sur les liaisons entre le Maroc et l’Espagne.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 24/01/2026 à 16h22
#Rabat#atlantique#Météo#Vague de froid

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvelle suspension de traversées maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison des intempéries

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Mer fortement agitée et vagues dangereuses sur l’Atlantique et la Méditerranée à partir de vendredi

Articles les plus lus

1
Quand la pluie propulse l’économie: 80 millions de quintaux de céréales attendus et un PIB proche de 6% en 2026
2
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
3
La coupe est pleine!
4
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
5
Et cette panenka de Brahim Diaz, on en parle?
6
Ali Khamenei: portrait épouvantable
7
Vidéo: une institutrice algérienne inculque à ses élèves la haine des Marocains
8
Espionnage, chantage, barbouzeries… «Complément d’enquête» démasque les coups tordus du régime algérien pour nuire à la France
Revues de presse

Voir plus