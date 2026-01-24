Rabat: houle de 7 mètres et vents forts, le littoral sous haute vigilance

Le littoral atlantique de Rabat a été le théâtre, ce samedi, d’un épisode météorologique particulièrement virulent, marqué par une forte agitation marine et des rafales soutenues. Sous l’effet d’une houle impressionnante atteignant près de sept mètres, conjuguée à des vents puissants pouvant culminer à 60 km/h, la capitale a vécu une journée dominée par des conditions climatiques instables, ponctuées d’averses et de bourrasques.

Les alertes émises en amont par la Direction générale de la météorologie se sont pleinement confirmées. Comme a pu le constater Le360, la mer, déchaînée, projetait un déferlement continu de vagues sur les rochers, notamment dans la zone de Sidi Moussa à Salé ainsi qu’à El Borj, dans le quartier de l’Océan, où la puissance du ressac rendait toute proximité périlleuse.

Face à ce contexte, des consignes strictes ont été diffusées afin de dissuader les riverains de s’approcher du rivage. L’activité maritime en a été directement affectée: les embarcations de pêche artisanale sont restées à quai, tandis que plusieurs ports de la façade atlantique ont connu une paralysie temporaire. Cet épisode a également impacté les infrastructures portuaires de Casablanca, Mohammedia et Tanger, perturbant plus largement la navigation maritime, notamment sur les liaisons entre le Maroc et l’Espagne.