Société

Province d’Azilal: Aït Bouguemez retrouve son manteau blanc

Vue des reliefs de la province d'Azilal recouverts par les récentes précipitations neigeuses survenues ce samedi. (S.Kadry/Le360)

D’épaisses chutes de neige ont enveloppé ce samedi matin la région d’Aït Bouguemez, dans la province d’Azilal. Les images.

Par Said Kadry
Le 11/04/2026 à 19h00

La province d’Azilal s’est réveillée ce samedi matin sous d’épaisses chutes de neige, qui ont rapidement recouvert sommets, versants et plateaux d’un blanc immaculé.

Les douars proches d’Aït M’hamed ont été parmi les premiers à arborer ce paysage hivernal. À Zaouiat Oulmzi et Agourbi, deux douars perchés à plus de 2.000 mètres d’altitude, les accumulations ont commencé dès l’aube.

Vue des reliefs de la province d'Azilal recouverts par les récentes précipitations neigeuses survenues ce samedi. (S.Kadry/Le360)

Sur le plan de la circulation, la route d’Ouzighimt a été coupée par les accumulations. Les autorités ont en revanche réussi à ouvrir et sécuriser l’axe de Tizi N’Tirghist pour maintenir le passage.

Des chutes de neige de 10 à 20 centimètres à partir de 1.800 mètres d’altitude sont attendues samedi et dimanche dans la province d’Azilal, selon la Direction générale de la météorologie, qui a placé la zone sous vigilance orange pour le week-end.

Par Said Kadry
Le 11/04/2026 à 19h00
#Maroc#Azilal#Neige#Précipitations#Béni Mellal#DGM

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