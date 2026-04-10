Société

Alerte météo. Averses orageuses, grêle et chutes de neige, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

Des averses orageuses localement fortes accompagnées de grêle, et des chutes de neige sont prévues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/04/2026 à 10h36

Des averses orageuses (25 à 35 mm) localement fortes avec risque de grêle sont attendues, de vendredi à 14h00 jusqu’à 23h00, dans les provinces de Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Al Haouz, Settat, Khouribga, Taroudant, Khénifra, Benslimane, Fquih Ben Salah, Youssoufia, Khémisset, et Rehamna, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène concernera, de samedi à 02h00 jusqu’à 20H00, les provinces de Taza, Figuig, Jerada, Taourirt, Boulemane, Guercif et Taounate, a ajouté la même source.

En outre, des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 1.800m seront enregistrées, samedi et dimanche, dans les provinces de Midelt, Khénifra, Ifrane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz et Tinghir, selon le bulletin.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/04/2026 à 10h36
#Alerte météo#DGM#averses orageuses#neige

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