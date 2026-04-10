Alerte météo. Averses orageuses, grêle et chutes de neige, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

Des averses orageuses (25 à 35 mm) localement fortes avec risque de grêle sont attendues, de vendredi à 14h00 jusqu’à 23h00, dans les provinces de Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Al Haouz, Settat, Khouribga, Taroudant, Khénifra, Benslimane, Fquih Ben Salah, Youssoufia, Khémisset, et Rehamna, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène concernera, de samedi à 02h00 jusqu’à 20H00, les provinces de Taza, Figuig, Jerada, Taourirt, Boulemane, Guercif et Taounate, a ajouté la même source.

En outre, des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 1.800m seront enregistrées, samedi et dimanche, dans les provinces de Midelt, Khénifra, Ifrane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz et Tinghir, selon le bulletin.