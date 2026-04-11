Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales dans plusieurs provinces

Des averses orageuses localement forte avec grêle (30 à 40 mm), sont attendues de samedi à 10h15 à dimanche à 10h00, dans les provinces d’Ouezzane, Chefchaouen, Jerada, Figuig, Guercif, Taourirt, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate, Boulemane, Fès et Taza, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 1.800 m seront enregistrées, samedi et dimanche, dans les provinces de Midelt, Khénifra, Ifrane, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et Tinghir.

De même, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (75 à 90km/h) sont prévues dimanche de 00H00 à 21H dans les provinces de Figuig, Jerada, Taourirt, Guercif, Taza et Boulemane.