Société

Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales dans plusieurs provinces

Des chutes de neige à Ifrane. (Y.Jaoual/Le360)

Des averses orageuses localement fortes, avec grêle, des chutes de neige et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales, sont prévues samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/04/2026 à 11h51

Des averses orageuses localement forte avec grêle (30 à 40 mm), sont attendues de samedi à 10h15 à dimanche à 10h00, dans les provinces d’Ouezzane, Chefchaouen, Jerada, Figuig, Guercif, Taourirt, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate, Boulemane, Fès et Taza, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 1.800 m seront enregistrées, samedi et dimanche, dans les provinces de Midelt, Khénifra, Ifrane, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et Tinghir.

De même, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (75 à 90km/h) sont prévues dimanche de 00H00 à 21H dans les provinces de Figuig, Jerada, Taourirt, Guercif, Taza et Boulemane.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/04/2026 à 11h51
#Alerte météo#DGM#Averses#Neige#rafales de vent#Grêle

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