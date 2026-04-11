Météo. Orages, chutes de neige et vents forts attendus dans plusieurs régions du Maroc ce samedi 11 avril

Essaouira a été désignée pour accueillir en 2026 la Conférence des villes créatives de l’UNESCO.

- Fortes averses orageuses sur le nord de l’Oriental, le Rif, les Moyen et Haut Atlas.

- Faibles pluies sur le Tangérois, le Saiss et les plaines atlantiques au nord de Safi.

- Nuages bas avec bruines sur le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas à partir de 1800 mètres.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, l’Atlas, la Méditerranée et les côtes sud.

- Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur l’Oriental et le Rif et de 08/14°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur l’Oriental, le Rif, l’Atlas et Saiss et en légère hausse partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit, ainsi qu’au nord de Larache et au Sud de Tarfaya, devenant agitée à forte le soir dans cette zone, et agitée à forte ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 avril 2026:

– Oujda min 12 max 20

– Bouarfa min 9 max 14

– Al Hoceima min 14 max 17

– Tétouan min 12 max 15

– Sebta min 15 max 17

– Mellilia min 15 max 16

– Tanger min 14 max 16

– Kénitra min 12 max 17

– Rabat min 12 max 18

– Casablanca min 12 max 18

– El Jadida min 12 max 19

– Settat min 9 max 18

– Safi min 10 max 18

– Khouribga min 8 max 15

– Béni Mellal min 8 max 15

– Marrakech min 9 max 18

– Meknès min 9 max 13

– Fès min 10 max 14

– Ifrane min 3 max 6

– Taounate min 12 max 13

– Errachidia min 11 max 19

– Ouarzazate min 8 max 20

– Agadir min 12 max 18

– Essaouira min 9 max 18

– Laâyoune min 15 max 24

– Es-Semara min 14 max 26

– Dakhla min 11 max 22

– Aousserd min 13 max 28

– Lagouira min 14 max 28

– Midelt min 6 max 9.