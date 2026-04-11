Société

Météo. Orages, chutes de neige et vents forts attendus dans plusieurs régions du Maroc ce samedi 11 avril

Essaouira a été désignée pour accueillir en 2026 la Conférence des villes créatives de l’UNESCO.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 11 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/04/2026 à 05h55

- Fortes averses orageuses sur le nord de l’Oriental, le Rif, les Moyen et Haut Atlas.

- Faibles pluies sur le Tangérois, le Saiss et les plaines atlantiques au nord de Safi.

- Nuages bas avec bruines sur le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas à partir de 1800 mètres.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, l’Atlas, la Méditerranée et les côtes sud.

- Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur l’Oriental et le Rif et de 08/14°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur l’Oriental, le Rif, l’Atlas et Saiss et en légère hausse partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit, ainsi qu’au nord de Larache et au Sud de Tarfaya, devenant agitée à forte le soir dans cette zone, et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 avril 2026:

Oujda min 12 max 20

Bouarfa min 9 max 14

Al Hoceima min 14 max 17

Tétouan min 12 max 15

Sebta min 15 max 17

Mellilia min 15 max 16

Tanger min 14 max 16

Kénitra min 12 max 17

Rabat min 12 max 18

Casablanca min 12 max 18

El Jadida min 12 max 19

Settat min 9 max 18

Safi min 10 max 18

Khouribga min 8 max 15

Béni Mellal min 8 max 15

Marrakech min 9 max 18

Meknès min 9 max 13

Fès min 10 max 14

Ifrane min 3 max 6

Taounate min 12 max 13

Errachidia min 11 max 19

Ouarzazate min 8 max 20

Agadir min 12 max 18

Essaouira min 9 max 18

Laâyoune min 15 max 24

Es-Semara min 14 max 26

Dakhla min 11 max 22

Aousserd min 13 max 28

Lagouira min 14 max 28

Midelt min 6 max 9.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/04/2026 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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