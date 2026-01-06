Première à Agadir: des bus touristiques à ciel ouvert font leur entrée dans la capitale du Souss

Pour la première fois, des bus touristiques à ciel ouvert circulent dans les rues d’Agadir. Une initiative inédite qui promet d’offrir aux visiteurs une nouvelle manière de découvrir les principaux sites historiques, culturels et balnéaires de la capitale du Souss.

Le projet débute avec deux bus à double étage importés de France, qui desservent actuellement 34 points d’intérêt, parmi lesquels Agadir Oufella, la Marina et la Médina. «Ces bus permettent aux passagers de profiter d’une vue dégagée sur la ville et le littoral», explique Akram El Farsi, ingénieur et responsable du projet.

Ces deux véhicules ne sont cependant que la première étape d’un projet plus ambitieux. Dans les mois à venir, cinq nouveaux bus, conçus spécialement pour la ville, viendront compléter la flotte. Les itinéraires seront étendus vers Aourir, Tamraght et Taghazout, permettant aux visiteurs de suivre un parcours côtier continu et de s’immerger pleinement dans les paysages naturels et urbains de la région.

Le service est ouvert à tous, avec des tarifs de 25 dirhams pour les enfants, 50 dirhams pour les adultes et 80 dirhams pour les visiteurs étrangers. Selon El Farsi, il est important que les passagers prennent soin des bus afin de préserver cette nouvelle infrastructure pour la ville.

Il précise que ce projet vise à créer des opportunités d’emploi, de valoriser l’image urbaine d’Agadir et de rapprocher les visiteurs de son patrimoine.

Au-delà des bus à ciel ouvert, Agadir dispose d’autres moyens pour découvrir la ville. La capitale du Souss se distingue à l’échelle nationale grâce à son téléphérique, qui transporte les touristes depuis le bas du mont Agadir Oufella jusqu’à la Kasbah.

Le parcours traverse une zone boisée et dévoile un panorama sur l’océan Atlantique, le port et la route nationale n°1, avant d’atteindre la Kasbah d’Agadir Oufella, symbole de l’histoire et de la résilience de la ville après le séisme de 1960.

Des voitures touristiques tractées circulent également depuis plusieurs années, permettant aux visiteurs de parcourir la zone touristique et de repérer les principaux sites.

Plus récemment, un parc de bus urbains a été mis en service 24 heures sur 24 pour répondre à la demande croissante. Le lancement prochain des bus «Amalway» viendra compléter le réseau et faciliter encore davantage l’accès aux principaux sites touristiques de la ville.

Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, lancé sous la Haute sollicitude royale. Elles visent à moderniser les infrastructures, faciliter la circulation et valoriser le patrimoine local.

حافلات سياحية مكشوفة تجوب شوارع المدينة

Dans un contexte marqué par l’accueil des finales de la Coupe d’Afrique des nations, ces projets permettent à la ville de proposer aux visiteurs un tourisme moderne, accessible et complet.

Du téléphérique aux bus à ciel ouvert, Agadir offre désormais une expérience touristique complète et diversifiée. La capitale du Souss semble bien partie pour s’imposer durablement sur la carte touristique du Maroc et au-delà.