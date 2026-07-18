Plage Tamaris 2: le Pavillon Bleu hissé, avec un nouvel appui aux coopératives locales

Le Pavillon Bleu a été hissé hier, vendredi 17 juillet, sur la plage Tamaris 2, dans la province de Nouaceur, lors d’une cérémonie organisée en présence du gouverneur de la province, ainsi que des partenaires institutionnels et locaux. Cette distinction s’inscrit dans le cadre du programme national «Plages propres», piloté par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Selon Zouhair Magour, responsable de la gestion des plages de la province de Nouaceur, cette reconnaissance est le résultat d’importants investissements et d’un travail de coordination mené sur le terrain.

Dans une déclaration pour Le360, il a indiqué que la plage a bénéficié d’un soutien financier et logistique de la part de son partenaire officiel, Aéroports du Maroc, permettant la réalisation d’équipements répondant aux standards internationaux.

Il s’agit notamment des parasols gratuits, des passerelles en bois facilitant l’accès à la plage, des sanitaires, des douches modernes ainsi qu’un réseau Wi-Fi gratuit au profit des estivants. Un grand bassin a également été aménagé à l’entrée de la corniche, tandis que des centres de coordination réunissant la Gendarmerie royale, la Protection civile et le Croissant-Rouge ont été mis en place afin d’assurer la sécurité des visiteurs.

Le responsable a précisé que ces travaux ont été réalisés conformément aux orientations du gouverneur de la province de Nouaceur et grâce au financement assuré par Aéroports du Maroc.

Zouhair Magour a ajouté que la plage Tamaris 2 bénéficie également cette année de l’organisation de plusieurs animations, dont des ateliers interactifs et des activités nautiques destinés aux estivants.

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De même, une initiative, présentée comme une première à l’échelle nationale, a été lancée en partenariat avec les coopératives locales accompagnées dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Il s’agit de l’aménagement des espaces de vente sur la plage afin de permettre à ces coopératives de commercialiser directement leurs produits auprès des visiteurs.

Cette initiative coïncide avec la célébration de la Journée internationale des coopératives. Elle profite notamment aux bénéficiaires des promotions 2017, 2018 et 2020 de l’INDH, avec l’ambition de faire de cette expérience un modèle susceptible d’être reproduit sur d’autres plages de la province, en vue de l’obtention du label international Pavillon Bleu.