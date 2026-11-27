Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé ce vendredi 27 novembre deux frères soupçonnés d’homicide volontaire par renversement. La victime était un inspecteur de police exerçant au commissariat régional d’Oued Zem.

La veille, tard dans la soirée de jeudi, une équipe sécuritaire mixte était intervenue pour arrêter les deux suspects. Ces derniers faisaient l’objet de plusieurs avis de recherche nationaux pour trafic de drogues dures et agression d’un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. Ils ont toutefois refusé d’obtempérer et ont délibérément pris la fuite à bord d’un véhicule tout-terrain, causant au policier de graves fractures et blessures qui ont entraîné son décès.

Objets saisis lors de l'interpellation de deux frères impliqués dans le meurtre de l'inspecteur de police.

Les investigations menées sans relâche ont permis de localiser la cachette des deux suspects, avant que la BNPJ ne procède à leur arrestation. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent.

Pour rappel, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire avait accordé une promotion exceptionnelle au policier défunt. Il avait également chargé les services centraux et sociaux de la Sûreté nationale de présenter ses condoléances à la famille, de prendre en charge l’intégralité des frais d’obsèques et de lui apporter tout le soutien matériel nécessaire.

تنعي المديرية العامة للأمن الوطني شهيد الواجب مفتش الشرطة محمد البرهمية، الذي وافته المنية نتيجة اعتداء إجرامي خلال مشاركته في تدخل أمني بمدينة وادي زم.

وتكريما لروحه الطاهرة، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منحه ترقية استثنائية، اعترافاً بتضحيته الجسيمة من… pic.twitter.com/Ho7zY04pco — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 27, 2026