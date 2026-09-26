Nette baisse des températures attendue à partir de ce dimanche

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. . chrisbeez / Pixabay

​Dès ce dimanche, une baisse sensible des températures se fera sentir dans la plupart des régions du Royaume, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM). Cette tendance à la baisse se poursuivra de manière progressive et continue durant la première moitié de la semaine, apportant une atmosphère nettement plus fraîche sur le territoire. Un léger rebond du mercure est toutefois attendu vers la fin de la période.

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​Les provinces du Sud et le Sud-Est feront exception à ce rafraîchissement, où un temps relativement chaud continuera de prévaloir.

​Averses, faibles pluies et brumes matinales

​Ce changement de masse d’air s’accompagnera de précipitations. Des pluies et des averses instables sont attendues sur le Haut et le Moyen Atlas. Durant la nuit de dimanche à lundi, de faibles pluies toucheront les plaines atlantiques nord et centre, la région du Saïss, le Souss, la zone de Tanger ainsi que l’ouest de la façade méditerranéenne.

​Les littoraux atlantiques et méditerranéens connaîtront quant à eux la formation de nuages bas matinaux, accompagnés de brume ou de bruine. Au fil de la semaine, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies sur le Rif, l’Oriental, l’Atlas et le Sud-Est.

​Des rafales de vent relativement fortes sont également prévues, en particulier sur la région de Tanger, les relief de l’Atlas et les provinces du Sud. Ces vents soutenus risquent de provoquer des soulèvements locaux de poussière et de sable, nécessitant une vigilance accrue sur les axes routiers concernés.