Société

Nette baisse des températures attendue à partir de ce dimanche

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations.     

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. . chrisbeez / Pixabay

​Après une période marquée par des températures soutenues, les conditions météorologiques s’apprêtent à changer sur la majeure partie du Maroc à compter de ce dimanche. Au programme: un rafraîchissement généralisé, une baisse continue du mercure au cours des prochains jours et des précipitations locales.

Par La Rédaction
Le 26/09/2026 à 20h00

​Dès ce dimanche, une baisse sensible des températures se fera sentir dans la plupart des régions du Royaume, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM). Cette tendance à la baisse se poursuivra de manière progressive et continue durant la première moitié de la semaine, apportant une atmosphère nettement plus fraîche sur le territoire. Un léger rebond du mercure est toutefois attendu vers la fin de la période.

Lire aussi : Météo. Baisse des températures ce samedi 15 août avec des chaleurs persistantes au Sud et des averses orageuses sur les reliefs

​Les provinces du Sud et le Sud-Est feront exception à ce rafraîchissement, où un temps relativement chaud continuera de prévaloir.

​Averses, faibles pluies et brumes matinales

​Ce changement de masse d’air s’accompagnera de précipitations. Des pluies et des averses instables sont attendues sur le Haut et le Moyen Atlas. Durant la nuit de dimanche à lundi, de faibles pluies toucheront les plaines atlantiques nord et centre, la région du Saïss, le Souss, la zone de Tanger ainsi que l’ouest de la façade méditerranéenne.

​Les littoraux atlantiques et méditerranéens connaîtront quant à eux la formation de nuages bas matinaux, accompagnés de brume ou de bruine. Au fil de la semaine, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies sur le Rif, l’Oriental, l’Atlas et le Sud-Est.

​Des rafales de vent relativement fortes sont également prévues, en particulier sur la région de Tanger, les relief de l’Atlas et les provinces du Sud. Ces vents soutenus risquent de provoquer des soulèvements locaux de poussière et de sable, nécessitant une vigilance accrue sur les axes routiers concernés.

Par La Rédaction
Le 26/09/2026 à 20h00
#Météo#baisse des températures#vents forts#Mercure#DGM

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