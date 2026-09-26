Météo. Temps chaud à assez chaud dans l’intérieur, brume et bruine sur les côtes ce samedi 26 septembre

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures Nord, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Ciel passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur l’Est des provinces sahariennes, de 20/24°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Sud-est et de 15/19°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur le Gharb et l’Oriental et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 26 septembre 2026:

– Oujda min 17 max 35

– Bouarfa min 16 max 32

– Al Hoceïma min 15 max 26

– Tétouan min 16 max 26

– Sebta min 18 max 22

– Mellilia min 20 max 25

– Tanger min 21 max 30

– Kénitra min 19 max 32

– Rabat min 19 max 28

– Casablanca min 20 max 27

– El Jadida min 21 max 28

– Settat min 19 max 36

– Safi min 18 max 30

– Khouribga min 21 max 36

– Béni Mellal min 22 max 36

– Marrakech min 21 max 37

– Meknès min 22 max 38

– Fès min 21 max 38

– Ifrane min 15 max 29

– Taounate min 26 max 38

– Errachidia min 21 max 34

– Ouarzazate min 19 max 33

– Agadir min 17 max 26

– Essaouira min 17 max 26

– Laâyoune min 21 max 31

– Es-Semara min 28 max 38

– Dakhla min 20 max 24

– Aousserd min 24 max 33

– Lagouira min 21 max 24

– Midelt min 15 max 30