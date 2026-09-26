Météo. Temps chaud à assez chaud dans l’intérieur, brume et bruine sur les côtes ce samedi 26 septembre

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures Nord, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.
- Ciel passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur l’Est des provinces sahariennes, de 20/24°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Sud-est et de 15/19°C partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur le Gharb et l’Oriental et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 26 septembre 2026:
– Oujda min 17 max 35
– Bouarfa min 16 max 32
– Al Hoceïma min 15 max 26
– Tétouan min 16 max 26
– Sebta min 18 max 22
– Mellilia min 20 max 25
– Tanger min 21 max 30
– Kénitra min 19 max 32
– Rabat min 19 max 28
– Casablanca min 20 max 27
– El Jadida min 21 max 28
– Settat min 19 max 36
– Safi min 18 max 30
– Khouribga min 21 max 36
– Béni Mellal min 22 max 36
– Marrakech min 21 max 37
– Meknès min 22 max 38
– Fès min 21 max 38
– Ifrane min 15 max 29
– Taounate min 26 max 38
– Errachidia min 21 max 34
– Ouarzazate min 19 max 33
– Agadir min 17 max 26
– Essaouira min 17 max 26
– Laâyoune min 21 max 31
– Es-Semara min 28 max 38
– Dakhla min 20 max 24
– Aousserd min 24 max 33
– Lagouira min 21 max 24
– Midelt min 15 max 30