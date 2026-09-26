Société

Météo. Temps chaud à assez chaud dans l’intérieur, brume et bruine sur les côtes ce samedi 26 septembre

Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 26 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/09/2026 à 07h00

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures Nord, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Ciel passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur l’Est des provinces sahariennes, de 20/24°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Sud-est et de 15/19°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur le Gharb et l’Oriental et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 26 septembre 2026:

Oujda min 17 max 35

Bouarfa min 16 max 32

Al Hoceïma min 15 max 26

Tétouan min 16 max 26

Sebta min 18 max 22

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 21 max 30

Kénitra min 19 max 32

Rabat min 19 max 28

Casablanca min 20 max 27

El Jadida min 21 max 28

Settat min 19 max 36

Safi min 18 max 30

Khouribga min 21 max 36

Béni Mellal min 22 max 36

Marrakech min 21 max 37

Meknès min 22 max 38

Fès min 21 max 38

Ifrane min 15 max 29

Taounate min 26 max 38

Errachidia min 21 max 34

Ouarzazate min 19 max 33

Agadir min 17 max 26

Essaouira min 17 max 26

Laâyoune min 21 max 31

Es-Semara min 28 max 38

Dakhla min 20 max 24

Aousserd min 24 max 33

Lagouira min 21 max 24

Midelt min 15 max 30

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/09/2026 à 07h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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