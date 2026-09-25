Société

Météo. Températures en légère baisse sur le Royaume ce vendredi 25 septembre, avec des rafales de vent sur les provinces du Sud

Le lac Tislit.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 25 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2026 à 06h57

Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures nord, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, la Méditerranée et l’intérieur du Souss.

– Rafales de vent modérées sur les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/31°C sur l’est des provinces sahariennes, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est, et de 15/19°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et la rive méditerranéenne, et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 25 septembre 2026:

Oujda min 17 max 34

Bouarfa min 16 max 31

Al Hoceïma min 17 max 25

Tétouan min 17 max 27

Sebta min 18 max 23

Mellilia min 18 max 26

Tanger min 19 max 32

Kénitra min 19 max 32

Rabat min 18 max 27

Casablanca min 19 max 27

El Jadida min 19 max 29

Settat min 17 max 37

Safi min 17 max 31

Khouribga min 20 max 36

Béni Mellal min 22 max 36

Marrakech min 20 max 39

Meknès min 22 max 37

Fès min 21 max 37

Ifrane min 15 max 28

Taounate min 25 max 38

Errachidia min 19 max 33

Ouarzazate min 17 max 34

Agadir min 17 max 26

Essaouira min 15 max 25

Laâyoune min 22 max 41

Es-Semara min 28 max 42

Dakhla min 21 max 27

Aousserd min 25 max 37

Lagouira min 22 max 25

Midelt min 15 max 30.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2026 à 06h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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