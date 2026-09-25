Météo. Températures en légère baisse sur le Royaume ce vendredi 25 septembre, avec des rafales de vent sur les provinces du Sud

Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures nord, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, la Méditerranée et l’intérieur du Souss.

– Rafales de vent modérées sur les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/31°C sur l’est des provinces sahariennes, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est, et de 15/19°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et la rive méditerranéenne, et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 25 septembre 2026:

– Oujda min 17 max 34

– Bouarfa min 16 max 31

– Al Hoceïma min 17 max 25

– Tétouan min 17 max 27

– Sebta min 18 max 23

– Mellilia min 18 max 26

– Tanger min 19 max 32

– Kénitra min 19 max 32

– Rabat min 18 max 27

– Casablanca min 19 max 27

– El Jadida min 19 max 29

– Settat min 17 max 37

– Safi min 17 max 31

– Khouribga min 20 max 36

– Béni Mellal min 22 max 36

– Marrakech min 20 max 39

– Meknès min 22 max 37

– Fès min 21 max 37

– Ifrane min 15 max 28

– Taounate min 25 max 38

– Errachidia min 19 max 33

– Ouarzazate min 17 max 34

– Agadir min 17 max 26

– Essaouira min 15 max 25

– Laâyoune min 22 max 41

– Es-Semara min 28 max 42

– Dakhla min 21 max 27

– Aousserd min 25 max 37

– Lagouira min 22 max 25

– Midelt min 15 max 30.