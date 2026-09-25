Météo. Températures en légère baisse sur le Royaume ce vendredi 25 septembre, avec des rafales de vent sur les provinces du Sud

Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures nord, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, la Méditerranée et l’intérieur du Souss.
– Rafales de vent modérées sur les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/31°C sur l’est des provinces sahariennes, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est, et de 15/19°C partout ailleurs.
– Température en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et la rive méditerranéenne, et en baisse partout ailleurs.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 25 septembre 2026:
– Oujda min 17 max 34
– Bouarfa min 16 max 31
– Al Hoceïma min 17 max 25
– Tétouan min 17 max 27
– Sebta min 18 max 23
– Mellilia min 18 max 26
– Tanger min 19 max 32
– Kénitra min 19 max 32
– Rabat min 18 max 27
– Casablanca min 19 max 27
– El Jadida min 19 max 29
– Settat min 17 max 37
– Safi min 17 max 31
– Khouribga min 20 max 36
– Béni Mellal min 22 max 36
– Marrakech min 20 max 39
– Meknès min 22 max 37
– Fès min 21 max 37
– Ifrane min 15 max 28
– Taounate min 25 max 38
– Errachidia min 19 max 33
– Ouarzazate min 17 max 34
– Agadir min 17 max 26
– Essaouira min 15 max 25
– Laâyoune min 22 max 41
– Es-Semara min 28 max 42
– Dakhla min 21 max 27
– Aousserd min 25 max 37
– Lagouira min 22 max 25
– Midelt min 15 max 30.