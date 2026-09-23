Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce vendredi 23 septembre, avec des averses orageuses et rafales de vent dans plusieurs provinces

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Temps chaud sur les provinces du Sud et l’intérieur du Souss, et assez chaud sur le Sud-Est et les plaines intérieures.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que sur la Méditerranée.

– Ondées avec risque d’orages, par endroits, sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 28/32°C sur le sud des provinces sahariennes, de 24/27°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, et de 15/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur l’Oriental, les plaines intérieures nord et les côtes sud, et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Temps chaud, averses orageuses et rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 23 septembre 2026:

– Oujda min 16 max 33

– Bouarfa min 15 max 30

– Al Hoceïma min 17 max 24

– Tétouan min 17 max 25

– Sebta min 20 max 22

– Mellilia min 19 max 24

– Tanger min 20 max 30

– Kénitra min 19 max 31

– Rabat min 16 max 27

– Casablanca min 19 max 26

– El Jadida min 19 max 28

– Settat min 19 max 37

– Safi min 16 max 33

– Khouribga min 19 max 35

– Béni Mellal min 22 max 35

– Marrakech min 22 max 39

– Meknès min 21 max 36

– Fès min 19 max 36

– Ifrane min 13 max 27

– Taounate min 23 max 37

– Errachidia min 18 max 31

– Ouarzazate min 16 max 32

– Agadir min 22 max 37

– Essaouira min 19 max 28

– Laâyoune min 20 max 44

– Es-Semara min 26 max 43

– Dakhla min 20 max 25

– Aousserd min 25 max 42

– Lagouira min 22 max 31

– Midelt min 14 max 29.