Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce vendredi 23 septembre, avec des averses orageuses et rafales de vent dans plusieurs provinces

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 23 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/09/2026 à 07h01

Temps chaud sur les provinces du Sud et l’intérieur du Souss, et assez chaud sur le Sud-Est et les plaines intérieures.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que sur la Méditerranée.

– Ondées avec risque d’orages, par endroits, sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 28/32°C sur le sud des provinces sahariennes, de 24/27°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, et de 15/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur l’Oriental, les plaines intérieures nord et les côtes sud, et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Temps chaud, averses orageuses et rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 23 septembre 2026:

Oujda min 16 max 33

Bouarfa min 15 max 30

Al Hoceïma min 17 max 24

Tétouan min 17 max 25

Sebta min 20 max 22

Mellilia min 19 max 24

Tanger min 20 max 30

Kénitra min 19 max 31

Rabat min 16 max 27

Casablanca min 19 max 26

El Jadida min 19 max 28

Settat min 19 max 37

Safi min 16 max 33

Khouribga min 19 max 35

Béni Mellal min 22 max 35

Marrakech min 22 max 39

Meknès min 21 max 36

Fès min 19 max 36

Ifrane min 13 max 27

Taounate min 23 max 37

Errachidia min 18 max 31

Ouarzazate min 16 max 32

Agadir min 22 max 37

Essaouira min 19 max 28

Laâyoune min 20 max 44

Es-Semara min 26 max 43

Dakhla min 20 max 25

Aousserd min 25 max 42

Lagouira min 22 max 31

Midelt min 14 max 29.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/09/2026 à 07h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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