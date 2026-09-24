Météo. Mercure en hausse sur la plupart des provinces ce jeudi 24 septembre

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Temps chaud sur les provinces du Sud et l’intérieur du Souss et assez chaud sur le Sud-Est, le Saïss et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, la vallée de la Moulouya et la Méditerranée.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et ses versants est ainsi que sur les provinces du Sud.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/31°C sur l’est des provinces sahariennes, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est, et de 15/19°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur Chiadma et le nord des provinces sahariennes, et en hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 24 septembre 2026:

– Oujda min 17 max 31

– Bouarfa min 15 max 30

– Al Hoceïma min 19 max 28

– Tétouan min 20 max 25

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 25

– Tanger min 21 max 30

– Kénitra min 19 max 28

– Rabat min 19 max 27

– Casablanca min 20 max 29

– El Jadida min 21 max 28

– Settat min 19 max 38

– Safi min 17 max 36

– Khouribga min 22 max 36

– Béni Mellal min 21 max 38

– Marrakech min 21 max 39

– Meknès min 20 max 38

– Fès min 20 max 37

– Ifrane min 15 max 28

– Taounate min 23 max 38

– Errachidia min 18 max 32

– Ouarzazate min 18 max 34

– Agadir min 22 max 39

– Essaouira min 22 max 36

– Laâyoune min 26 max 44

– Es-Semara min 27 max 43

– Dakhla min 22 max 33

– Aousserd min 30 max 44

– Lagouira min 22 max 29

– Midelt min 14 max 30.