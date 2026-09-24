Météo. Mercure en hausse sur la plupart des provinces ce jeudi 24 septembre

Temps chaud sur les provinces du Sud et l’intérieur du Souss et assez chaud sur le Sud-Est, le Saïss et les plaines à l’ouest de l’Atlas.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, la vallée de la Moulouya et la Méditerranée.
– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et ses versants est ainsi que sur les provinces du Sud.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.
– Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/31°C sur l’est des provinces sahariennes, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est, et de 15/19°C partout ailleurs.
– Température en légère baisse sur Chiadma et le nord des provinces sahariennes, et en hausse partout ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 24 septembre 2026:
– Oujda min 17 max 31
– Bouarfa min 15 max 30
– Al Hoceïma min 19 max 28
– Tétouan min 20 max 25
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 20 max 25
– Tanger min 21 max 30
– Kénitra min 19 max 28
– Rabat min 19 max 27
– Casablanca min 20 max 29
– El Jadida min 21 max 28
– Settat min 19 max 38
– Safi min 17 max 36
– Khouribga min 22 max 36
– Béni Mellal min 21 max 38
– Marrakech min 21 max 39
– Meknès min 20 max 38
– Fès min 20 max 37
– Ifrane min 15 max 28
– Taounate min 23 max 38
– Errachidia min 18 max 32
– Ouarzazate min 18 max 34
– Agadir min 22 max 39
– Essaouira min 22 max 36
– Laâyoune min 26 max 44
– Es-Semara min 27 max 43
– Dakhla min 22 max 33
– Aousserd min 30 max 44
– Lagouira min 22 max 29
– Midelt min 14 max 30.