Société

Météo. Mercure en hausse sur la plupart des provinces ce jeudi 24 septembre

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 24 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/09/2026 à 06h59

Temps chaud sur les provinces du Sud et l’intérieur du Souss et assez chaud sur le Sud-Est, le Saïss et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, la vallée de la Moulouya et la Méditerranée.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et ses versants est ainsi que sur les provinces du Sud.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/31°C sur l’est des provinces sahariennes, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est, et de 15/19°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur Chiadma et le nord des provinces sahariennes, et en hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 24 septembre 2026:

Oujda min 17 max 31

Bouarfa min 15 max 30

Al Hoceïma min 19 max 28

Tétouan min 20 max 25

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 21 max 30

Kénitra min 19 max 28

Rabat min 19 max 27

Casablanca min 20 max 29

El Jadida min 21 max 28

Settat min 19 max 38

Safi min 17 max 36

Khouribga min 22 max 36

Béni Mellal min 21 max 38

Marrakech min 21 max 39

Meknès min 20 max 38

Fès min 20 max 37

Ifrane min 15 max 28

Taounate min 23 max 38

Errachidia min 18 max 32

Ouarzazate min 18 max 34

Agadir min 22 max 39

Essaouira min 22 max 36

Laâyoune min 26 max 44

Es-Semara min 27 max 43

Dakhla min 22 max 33

Aousserd min 30 max 44

Lagouira min 22 max 29

Midelt min 14 max 30.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/09/2026 à 06h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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