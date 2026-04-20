Mlfmonde Maroc: trente ans (déjà!) et un réseau en expansion dans le paysage éducatif marocain

Mercredi 15 avril, le nouveau site du Lycée Français international Paul Pascon a été inauguré à Laâyoune, porté par le réseau Mlfmonde Maroc, anciennement OSUI. Deux jours plus tard, le 17 avril, le réseau tout entier (direction générale, proviseurs, directeurs, enseignants et élèves) s’est réuni au Lycée Français International Louis Massignon de Casablanca pour fêter les trente ans du réseau au Maroc.

Ce calendrier n’est pas un hasard, l’ouverture du nouveau site de Laâyoune symbolise à la fois l’expansion du réseau et son adaptation aux nouveaux enjeux éducatifs et territoriaux du Maroc. Depuis 1996, le réseau éducatif français international présent au Maroc, historiquement connu sous l’appellation OSUI (Office scolaire et universitaire international), a construit, établissement après établissement, une offre éducative de grande qualité, de Tanger à Dakhla. En trente ans, il a su conjuguer rigueur académique, dialogue entre les cultures et ancrage territorial, accueillant, chaque année, des dizaines de milliers d’élèves au sein d’un projet humaniste, plurilingue et ouvert sur le monde.

10.000 élèves, 99,3% de réussite au bac

Trente ans plus tard, plus de 10.000 élèves, dont 88% de nationalité marocaine, sont scolarisés dans 10 établissements de Tanger à Dakhla, avec un taux de réussite aux examens du baccalauréat de 99,3%.

Pour le 30e anniversaire du réseau au Maroc, élèves et personnels se sont réunis au Lycée Louis Massignon Casa Anfa le matin et Bouskoura l’après-midi. Au programme: Tech Academy, Hackathons, Science fair, concours de danse, chorales, lectures… Les élèves étaient au cœur de la journée. Les dix établissements séparés par des centaines de kilomètres étaient traversés par le même sentiment d’appartenance et portaient le même projet, la même dynamique, un même slogan: «apprendre, s’épanouir, s’engager».

Christian Masset, président du Réseau mlfmonde, a ouvert la journée en déclarant: «Trente ans, mission accomplie». Le réseau a su, en effet, relever le défi initial. «La promesse a été tenue», a-t-il souligné, estimant même que le développement engagé est allé «bien au-delà» des objectifs de départ. Cette dynamique s’est illustrée notamment par l’apport d’offres additionnelles dans de nouveaux lieux, à l’image du Lycée Français International Paul-Pascon à Laâyoune. Pour le président, ces trente années témoignent ainsi d’un engagement durable au service d’une éducation d’excellence, en constante adaptation aux besoins des territoires et des familles.

Cap sur 2030

Les trente ans du réseau signifient aussi un nouveau départ, celui du projet «Mlf 2030». «Notre vision est de former des jeunes éclairés, libres et responsables, capables d’appréhender les enjeux du monde contemporain. Notre mission: promouvoir la langue française, la rigueur intellectuelle et le dialogue des cultures», affirme Jean-Marc Merriaux, Directeur général du réseau mlfmonde.

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Le Maroc a changé et ses attentes aussi. Le réseau a su s’adapter notamment avec l’ouverture de sections trilingues en arabe et en anglais, des orientations post-bac internationales toujours plus ambitieuses, des partenariats comme celui signé en 2024 avec l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé. «Nous avons le devoir de toujours monter en gamme», insiste le président.

Ce tournant s’accompagne d’un changement de nom: l’OSUI adopte officiellement la marque Réseau mlfmonde Maroc, en cohérence avec l’identité portée par les 106 établissements de l’association dans 35 pays pour renforcer la lisibilité et le rayonnement international du réseau, affirmer une identité commune à l’échelle mondiale, et consolider la place du Maroc comme territoire, vitrine emblématique du projet éducatif mlfmonde.

Le réseau Mlfmonde Maroc fait partie de la Mission laïque française (MLF), organisation à but non lucratif née en 1902 et aujourd’hui présente dans 106 établissements répartis sur cinq continents, accueillant environ 61.000 élèves. Christian Masset conclut en affirmant: «Le réseau c’est une constellation d’opportunités» pour les élèves.

Le consul général de France à Casablanca, Aymeric Chuzeville, également présent, a replacé la journée dans un contexte plus large. Les lycées français, a-t-il rappelé, en plus d’être des espaces d’apprentissage, sont aussi «un moyen de renforcer et de forger les relations entre la France et le Maroc». Il a évoqué un nouveau traité d’amitié franco-marocain en cours de préparation, traduction d’un partenariat fort qui s’inscrit désormais dans la durée.

Aujourd’hui, Casablanca concentre la plus grande offre d’enseignement français au Maroc, avec des établissements modernes, des infrastructures aux meilleurs standards, des programmes plurilingues…Trente ans après sa création, le réseau mlfmonde Maroc s’affirme comme un acteur majeur de l’enseignement français au Maroc, avec une forte implantation territoriale et une adaptation aux évolutions du pays.