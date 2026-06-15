Société

Météo. Temps chaud sur le Sud et le Sud-Est, baisses de températures sur les plaines Nord et Centre ce lundi 15 juin

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. 

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 15 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/06/2026 à 05h56

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez abondants avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines nord et centre, le Saiss, le nord des provinces du Sud, la rive méditerranéenne et l’intérieur du Souss.

- Nuages cumuliformes avec ondées et orages épars sur le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud et le Sud-Est avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 7/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 15/25°C partout ailleurs.

- Températures en baisse sur le Sud, les plaines nord et centre, le Saiss et le Souss et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et El Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 15 juin 2026:

Oujda min 18 max 32

Bouarfa min 20 max 33

Al Hoceima min 17 max 27

Tétouan min 17 max 29

Sebta min 18 max 20

Mellilia min 19 max 24

Tanger min 18 max 25

Kénitra min 20 max 26

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 20 max 23

El Jadida min 20 max 24

Settat min 17 max 31

Safi min 19 max 25

Khouribga min 14 max 31

Béni Mellal min 18 max 33

Marrakech min 17 max 35

Meknès min 17 max 31

Fès min 18 max 31

Ifrane min 13 max 25

Taounate min 18 max 32

Errachidia min 21 max 36

Ouarzazate min 16 max 36

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 16 max 24

Laâyoune min 19 max 30

Es-Semara min 18 max 36

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 24 max 42

Lagouira min 18 max 27

Midelt min 15 max 31

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/06/2026 à 05h56
#DGM#températures#Météorologie#Météo#Climat

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