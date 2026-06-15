Météo. Temps chaud sur le Sud et le Sud-Est, baisses de températures sur les plaines Nord et Centre ce lundi 15 juin

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. . DR

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez abondants avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines nord et centre, le Saiss, le nord des provinces du Sud, la rive méditerranéenne et l’intérieur du Souss.

- Nuages cumuliformes avec ondées et orages épars sur le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud et le Sud-Est avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 7/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 15/25°C partout ailleurs.

- Températures en baisse sur le Sud, les plaines nord et centre, le Saiss et le Souss et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et El Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 15 juin 2026:

– Oujda min 18 max 32

– Bouarfa min 20 max 33

– Al Hoceima min 17 max 27

– Tétouan min 17 max 29

– Sebta min 18 max 20

– Mellilia min 19 max 24

– Tanger min 18 max 25

– Kénitra min 20 max 26

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 20 max 23

– El Jadida min 20 max 24

– Settat min 17 max 31

– Safi min 19 max 25

– Khouribga min 14 max 31

– Béni Mellal min 18 max 33

– Marrakech min 17 max 35

– Meknès min 17 max 31

– Fès min 18 max 31

– Ifrane min 13 max 25

– Taounate min 18 max 32

– Errachidia min 21 max 36

– Ouarzazate min 16 max 36

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 16 max 24

– Laâyoune min 19 max 30

– Es-Semara min 18 max 36

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 24 max 42

– Lagouira min 18 max 27

– Midelt min 15 max 31