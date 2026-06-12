Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur (41/44°C) touchera, de vendredi à dimanche, les provinces d’Errachidia, Zagora, Tata, Assa-zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Selon la même source, des averses orageuses (20-30 mm) avec grêle par endroits seront enregistrées, vendredi de 14h00 à 23h00, dans les provinces de Boulemane, Jerada et Figuig.
Par ailleurs, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra connaîtront de fortes rafales de vent (75/80 km/h) vendredi de 9h00 à 23h00, conclut le communiqué.