Société

Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

À Marrakech, une femme se protège du soleil (photo d'illustration).

Une vague de chaleur, des averses orageuses et de fortes rafales de vent sont attendues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/06/2026 à 11h35

Une vague de chaleur (41/44°C) touchera, de vendredi à dimanche, les provinces d’Errachidia, Zagora, Tata, Assa-zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Selon la même source, des averses orageuses (20-30 mm) avec grêle par endroits seront enregistrées, vendredi de 14h00 à 23h00, dans les provinces de Boulemane, Jerada et Figuig.

Par ailleurs, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra connaîtront de fortes rafales de vent (75/80 km/h) vendredi de 9h00 à 23h00, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/06/2026 à 11h35
#Alerte météo#Vague de chaleur#averses orageuses#rafales de vent

LEs contenus liés

Lifestyle

Canicule: les erreurs à éviter pour supporter la chaleur

Société

Canicule: les piscines de Tafoughalt prises d’assaut par les familles

Société

Canicule: opération fraîcheur XXL pour les animaux du zoo de Rabat

Société

Canicule: Fès se fige sous plus de 45°C, le commerce et le tourisme au ralenti

Articles les plus lus

1
Affaire Gleizes. Un retentissement planétaire: le patron de la FIFA expose le régime algérien aux yeux du monde
2
Aéronautique. Une visite en janvier 2024, une usine inaugurée en juin 2026: comment le suédois Trelleborg a illico posé ses valises à Midparc
3
L’hommage de Fouad Bellamine à son ami Saâd Hassani
4
Gestion déléguée des déchets à Casablanca: dans les coulisses des dernières tractations
5
Le grand bluff de Ghar Djebilet: le mensonge d’État de Tebboune révélé au grand jour
6
Affaire Amir DZ: acculé par la France, le régime algérien sacrifie l’ex-chef des renseignements extérieurs
7
Que deviendront nos artisans à l’ère de l’IA?
8
Officiel. Le port de Casablanca adopte le 24h/24, la porte 4 rouverte de nuit
Revues de presse

Voir plus