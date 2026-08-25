Météo. Temps chaud dans le Sud-Est et l’Oriental, des orages sur le Moyen Atlas ce mardi 25 août

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques et près des côtes.

- Ondées et orages sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température en légère hausse sur l’extrême Sud, le Saiss, le nord de l’Oriental et les régions de l’Atlas, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 août 2026:

– Oujda min 19 max 34

– Bouarfa min 21 max 39

– Al Hoceima min 21 max 26

– Tétouan min 19 max 30

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 22 max 26

– Tanger min 21 max 26

– Kénitra min 20 max 29

– Rabat min 18 max 27

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 16 max 33

– Safi min 20 max 30

– Khouribga min 16 max 33

– Béni Mellal min 21 max 35

– Marrakech min 19 max 37

– Meknès min 18 max 34

– Fès min 19 max 35

– Ifrane min 17 max 31

– Taounate min 20 max 36

– Errachidia min 25 max 41

– Ouarzazate min 22 max 41

– Agadir min 20 max 27

– Essaouira min 21 max 27

– Laâyoune min 22 max 33

– Es-Semara min 21 max 37

– Dakhla min 20 max 31

– Aousserd min 27 max 43

– Lagouira min 22 max 33

– Midelt min 18 max 37