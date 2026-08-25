Société

Météo. Temps chaud dans le Sud-Est et l’Oriental, des orages sur le Moyen Atlas ce mardi 25 août

Barrage de Ben El Ouidane

Barrage de Ben El Ouidane. . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/08/2026 à 06h00

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques et près des côtes.

- Ondées et orages sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température en légère hausse sur l’extrême Sud, le Saiss, le nord de l’Oriental et les régions de l’Atlas, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 août 2026:

Oujda min 19 max 34

Bouarfa min 21 max 39

Al Hoceima min 21 max 26

Tétouan min 19 max 30

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 22 max 26

Tanger min 21 max 26

Kénitra min 20 max 29

Rabat min 18 max 27

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 21 max 27

Settat min 16 max 33

Safi min 20 max 30

Khouribga min 16 max 33

Béni Mellal min 21 max 35

Marrakech min 19 max 37

Meknès min 18 max 34

Fès min 19 max 35

Ifrane min 17 max 31

Taounate min 20 max 36

Errachidia min 25 max 41

Ouarzazate min 22 max 41

Agadir min 20 max 27

Essaouira min 21 max 27

Laâyoune min 22 max 33

Es-Semara min 21 max 37

Dakhla min 20 max 31

Aousserd min 27 max 43

Lagouira min 22 max 33

Midelt min 18 max 37

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/08/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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