Météo. Temps chaud dans le Sud-Est et l’Oriental, des orages sur le Moyen Atlas ce mardi 25 août

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques et près des côtes.
- Ondées et orages sur le Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température en légère hausse sur l’extrême Sud, le Saiss, le nord de l’Oriental et les régions de l’Atlas, et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 août 2026:
– Oujda min 19 max 34
– Bouarfa min 21 max 39
– Al Hoceima min 21 max 26
– Tétouan min 19 max 30
– Sebta min 21 max 26
– Mellilia min 22 max 26
– Tanger min 21 max 26
– Kénitra min 20 max 29
– Rabat min 18 max 27
– Casablanca min 21 max 26
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 16 max 33
– Safi min 20 max 30
– Khouribga min 16 max 33
– Béni Mellal min 21 max 35
– Marrakech min 19 max 37
– Meknès min 18 max 34
– Fès min 19 max 35
– Ifrane min 17 max 31
– Taounate min 20 max 36
– Errachidia min 25 max 41
– Ouarzazate min 22 max 41
– Agadir min 20 max 27
– Essaouira min 21 max 27
– Laâyoune min 22 max 33
– Es-Semara min 21 max 37
– Dakhla min 20 max 31
– Aousserd min 27 max 43
– Lagouira min 22 max 33
– Midelt min 18 max 37