Météo. Températures en hausse avec des orages sur l’Oriental et l’Atlas ce mardi 18 août

Meknès, place Lahdim. Cette esplanade, entre la vieille ville et la partie impériale, doit son nom, «place de la démolition», après que des tonnes de gravats y furent entreposées, lors des travaux de reconstruction de la cité, sous le sultan Moulay Ismaïl (1645 - 1727). . DR

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, les plaines de Tadla et Rhamna, le Saiss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur le Méditerranée, les plaines atlantiques nord, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

- Ondées et orages sur l’Oriental et le Haut et le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur l’Oriental, le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 12/15°C sur l’Atlas et de 16/23°C ailleurs.

- Température en légère baisse sur l’Atlas et le Sud-est et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée entre Mehdia et Aglou et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 août 2026:

– Oujda min 23 max 38

– Bouarfa min 22 max 39

– Al Hoceima min 24 max 26

– Tétouan min 22 max 29

– Sebta min 23 max 27

– Mellilia min 25 max 28

– Tanger min 23 max 34

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 21 max 28

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 18 max 36

– Safi min 18 max 27

– Khouribga min 18 max 38

– Béni Mellal min 21 max 37

– Marrakech min 19 max 39

– Meknès min 20 max 37

– Fès min 22 max 39

– Ifrane min 19 max 33

– Taounate min 23 max 40

– Errachidia min 24 max 40

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 17 max 25

– Laâyoune min 18 max 35

– Es-Semara min 19 max 38

– Dakhla min 19 max 27

– Aousserd min 25 max 43

– Lagouira min 21 max 32

– Midelt min 19 max 33