Météo. Températures en hausse avec des orages sur l’Oriental et l’Atlas ce mardi 18 août

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, les plaines de Tadla et Rhamna, le Saiss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur le Méditerranée, les plaines atlantiques nord, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.
- Ondées et orages sur l’Oriental et le Haut et le Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur l’Oriental, le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 12/15°C sur l’Atlas et de 16/23°C ailleurs.
- Température en légère baisse sur l’Atlas et le Sud-est et en hausse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée entre Mehdia et Aglou et peu agitée à agitée au Sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 août 2026:
– Oujda min 23 max 38
– Bouarfa min 22 max 39
– Al Hoceima min 24 max 26
– Tétouan min 22 max 29
– Sebta min 23 max 27
– Mellilia min 25 max 28
– Tanger min 23 max 34
– Kénitra min 21 max 29
– Rabat min 21 max 28
– Casablanca min 21 max 26
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 18 max 36
– Safi min 18 max 27
– Khouribga min 18 max 38
– Béni Mellal min 21 max 37
– Marrakech min 19 max 39
– Meknès min 20 max 37
– Fès min 22 max 39
– Ifrane min 19 max 33
– Taounate min 23 max 40
– Errachidia min 24 max 40
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 17 max 25
– Laâyoune min 18 max 35
– Es-Semara min 19 max 38
– Dakhla min 19 max 27
– Aousserd min 25 max 43
– Lagouira min 21 max 32
– Midelt min 19 max 33