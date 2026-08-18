Société

Météo. Températures en hausse avec des orages sur l’Oriental et l’Atlas ce mardi 18 août

Meknès, place Lahdim. Cette esplanade, entre la vieille ville et la partie impériale, doit son nom, «place de la démolition», après que des tonnes de gravats y furent entreposées, lors des travaux de reconstruction de la cité, sous le sultan Moulay Ismaïl (1645 - 1727). 

Meknès, place Lahdim. Cette esplanade, entre la vieille ville et la partie impériale, doit son nom, «place de la démolition», après que des tonnes de gravats y furent entreposées, lors des travaux de reconstruction de la cité, sous le sultan Moulay Ismaïl (1645 - 1727).  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/08/2026 à 06h03

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, les plaines de Tadla et Rhamna, le Saiss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur le Méditerranée, les plaines atlantiques nord, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

- Ondées et orages sur l’Oriental et le Haut et le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur l’Oriental, le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 12/15°C sur l’Atlas et de 16/23°C ailleurs.

- Température en légère baisse sur l’Atlas et le Sud-est et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée entre Mehdia et Aglou et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 août 2026:

Oujda min 23 max 38

Bouarfa min 22 max 39

Al Hoceima min 24 max 26

Tétouan min 22 max 29

Sebta min 23 max 27

Mellilia min 25 max 28

Tanger min 23 max 34

Kénitra min 21 max 29

Rabat min 21 max 28

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 20 max 26

Settat min 18 max 36

Safi min 18 max 27

Khouribga min 18 max 38

Béni Mellal min 21 max 37

Marrakech min 19 max 39

Meknès min 20 max 37

Fès min 22 max 39

Ifrane min 19 max 33

Taounate min 23 max 40

Errachidia min 24 max 40

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 17 max 25

Laâyoune min 18 max 35

Es-Semara min 19 max 38

Dakhla min 19 max 27

Aousserd min 25 max 43

Lagouira min 21 max 32

Midelt min 19 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/08/2026 à 06h03
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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