Société

Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce vendredi 4 septembre, avec des averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 4 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/09/2026 à 06h00

Temps assez chaud à chaud sur l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saïss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Souss, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la rive méditerranéenne et, par endroits, sur les côtes atlantiques et le nord des provinces du Sud.

– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ondées et orages sur l’Oriental et, par endroits, sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/31°C sur le Gharb, le Loukkos, le Saïss, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-Est ainsi que l’est et le sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le nord-ouest des provinces du Sud et près des côtes atlantiques centre et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.

– Température diurne en baisse sur les plaines nord et centre et l’ouest des provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée sur le littoral.

Lire aussi : Festival des Plages de Maroc Telecom: quatre villes, 60 soirées et plus de 4 millions de festivaliers

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 4 septembre 2026:

Oujda min 22 max 38

Bouarfa min 23 max 38

Al Hoceima min 23 max 26

Tétouan min 22 max 27

Sebta min 23 max 25

Mellilia min 23 max 26

Tanger min 24 max 33

Kénitra min 21 max 30

Rabat min 20 max 28

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 19 max 27

Settat min 24 max 38

Safi min 19 max 32

Khouribga min 26 max 39

Béni Mellal min 26 max 40

Marrakech min 24 max 41

Meknès min 22 max 42

Fès min 22 max 43

Ifrane min 20 max 31

Taounate min 30 max 44

Errachidia min 27 max 39

Ouarzazate min 23 max 39

Agadir min 20 max 26

Essaouira min 18 max 31

Laâyoune min 23 max 34

Es-Semara min 26 max 42

Dakhla min 22 max 26

Aousserd min 26 max 43

Lagouira min 22 max 28

Midelt min 21 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/09/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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