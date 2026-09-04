Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce vendredi 4 septembre, avec des averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Temps assez chaud à chaud sur l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saïss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Souss, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la rive méditerranéenne et, par endroits, sur les côtes atlantiques et le nord des provinces du Sud.

– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ondées et orages sur l’Oriental et, par endroits, sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/31°C sur le Gharb, le Loukkos, le Saïss, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-Est ainsi que l’est et le sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le nord-ouest des provinces du Sud et près des côtes atlantiques centre et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.

– Température diurne en baisse sur les plaines nord et centre et l’ouest des provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée sur le littoral.

Lire aussi : Festival des Plages de Maroc Telecom: quatre villes, 60 soirées et plus de 4 millions de festivaliers

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 4 septembre 2026:

– Oujda min 22 max 38

– Bouarfa min 23 max 38

– Al Hoceima min 23 max 26

– Tétouan min 22 max 27

– Sebta min 23 max 25

– Mellilia min 23 max 26

– Tanger min 24 max 33

– Kénitra min 21 max 30

– Rabat min 20 max 28

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 19 max 27

– Settat min 24 max 38

– Safi min 19 max 32

– Khouribga min 26 max 39

– Béni Mellal min 26 max 40

– Marrakech min 24 max 41

– Meknès min 22 max 42

– Fès min 22 max 43

– Ifrane min 20 max 31

– Taounate min 30 max 44

– Errachidia min 27 max 39

– Ouarzazate min 23 max 39

– Agadir min 20 max 26

– Essaouira min 18 max 31

– Laâyoune min 23 max 34

– Es-Semara min 26 max 42

– Dakhla min 22 max 26

– Aousserd min 26 max 43

– Lagouira min 22 max 28

– Midelt min 21 max 35.