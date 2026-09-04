Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce vendredi 4 septembre, avec des averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas

Temps assez chaud à chaud sur l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saïss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Souss, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la rive méditerranéenne et, par endroits, sur les côtes atlantiques et le nord des provinces du Sud.
– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.
– Ondées et orages sur l’Oriental et, par endroits, sur les provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 25/31°C sur le Gharb, le Loukkos, le Saïss, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-Est ainsi que l’est et le sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le nord-ouest des provinces du Sud et près des côtes atlantiques centre et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.
– Température diurne en baisse sur les plaines nord et centre et l’ouest des provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée sur le littoral.
Lire aussi : Festival des Plages de Maroc Telecom: quatre villes, 60 soirées et plus de 4 millions de festivaliers
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 4 septembre 2026:
– Oujda min 22 max 38
– Bouarfa min 23 max 38
– Al Hoceima min 23 max 26
– Tétouan min 22 max 27
– Sebta min 23 max 25
– Mellilia min 23 max 26
– Tanger min 24 max 33
– Kénitra min 21 max 30
– Rabat min 20 max 28
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 19 max 27
– Settat min 24 max 38
– Safi min 19 max 32
– Khouribga min 26 max 39
– Béni Mellal min 26 max 40
– Marrakech min 24 max 41
– Meknès min 22 max 42
– Fès min 22 max 43
– Ifrane min 20 max 31
– Taounate min 30 max 44
– Errachidia min 27 max 39
– Ouarzazate min 23 max 39
– Agadir min 20 max 26
– Essaouira min 18 max 31
– Laâyoune min 23 max 34
– Es-Semara min 26 max 42
– Dakhla min 22 max 26
– Aousserd min 26 max 43
– Lagouira min 22 max 28
– Midelt min 21 max 35.