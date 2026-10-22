Météo. Températures en baisse dans plusieurs régions ce jeudi 22 octobre avec pluies et orages sur l’Atlas et les provinces du Sud

- Pluies ou averses orageuses locales sur le Haut et l’Anti-Atlas, leurs régions voisines et sur les provinces sud.

- Ondées avec risque d’orage sur le Sud-est.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines Atlantiques Centres et le Sud de l’Oriental.

- Nuages bas matinaux sur le Nord de l’Oriental avec formations brumeuses ou bruine locale.

- Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 15/21°C sur les provinces sud, le Sud-est, le Souss, les plaines Centres et les plaines à l’Ouest de l’Atlas, et de 09/15 °C partout ailleurs.

- Température en baisse sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Souss et les plaines Centres, et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit ainsi que peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.

Lire aussi : Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 octobre:

- Oujda min 10 max 26

- Bouarfa min 12 max 22

- Al Hoceima min 16 max 22

- Tétouan min 15 max 25

- Sebta min 16 max 23

- Mellilia min 16 max 23

- Tanger min 16 max 25

- Kénitra min 11 max 27

- Rabat min 14 max 23

- Casablanca min 14 max 22

- El Jadida min 16 max 23

- Settat min 13 max 28

- Safi min 16 max 26

- Khouribga min 14 max 26

- Béni Mellal min 14 max 26

- Marrakech min 17 max 30

- Meknès min 11 max 27

- Fès min 12 max 27

- Ifrane min 05 max 19

- Taounate min 14 max 27

- Errachidia min 15 max 26

- Ouarzazate min 15 max 23

- Agadir min 21 max 31

- Essaouira min 18 max 24

- Laâyoune min 17 max 26

- Es Semara min 20 max 26

- Dakhla min 20 max 24

- Aousserd min 19 max 24

- Lagouira min 22 max 25

- Midelt min 07 max 20.