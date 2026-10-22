Météo. Températures en baisse dans plusieurs régions ce jeudi 22 octobre avec pluies et orages sur l’Atlas et les provinces du Sud

- Pluies ou averses orageuses locales sur le Haut et l’Anti-Atlas, leurs régions voisines et sur les provinces sud.
- Ondées avec risque d’orage sur le Sud-est.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines Atlantiques Centres et le Sud de l’Oriental.
- Nuages bas matinaux sur le Nord de l’Oriental avec formations brumeuses ou bruine locale.
- Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 15/21°C sur les provinces sud, le Sud-est, le Souss, les plaines Centres et les plaines à l’Ouest de l’Atlas, et de 09/15 °C partout ailleurs.
- Température en baisse sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Souss et les plaines Centres, et en hausse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit ainsi que peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 octobre:
- Oujda min 10 max 26
- Bouarfa min 12 max 22
- Al Hoceima min 16 max 22
- Tétouan min 15 max 25
- Sebta min 16 max 23
- Mellilia min 16 max 23
- Tanger min 16 max 25
- Kénitra min 11 max 27
- Rabat min 14 max 23
- Casablanca min 14 max 22
- El Jadida min 16 max 23
- Settat min 13 max 28
- Safi min 16 max 26
- Khouribga min 14 max 26
- Béni Mellal min 14 max 26
- Marrakech min 17 max 30
- Meknès min 11 max 27
- Fès min 12 max 27
- Ifrane min 05 max 19
- Taounate min 14 max 27
- Errachidia min 15 max 26
- Ouarzazate min 15 max 23
- Agadir min 21 max 31
- Essaouira min 18 max 24
- Laâyoune min 17 max 26
- Es Semara min 20 max 26
- Dakhla min 20 max 24
- Aousserd min 19 max 24
- Lagouira min 22 max 25
- Midelt min 07 max 20.