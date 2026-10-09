Météo. Température en hausse sur les plaines intérieures, nord et centre, le Saiss et l’Oriental ce vendredi 9 octobre, en baisse ailleurs

Averses orageuses avec risque de grêle, par endroits, sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est, les Hauts plateaux orientaux, les plaines entre El Jadida et Essaouira et le Sud des provinces sahariennes.

- Ondées avec risque d’orage sur la rive méditerranéenne, les plaines nord, le Saiss et le Nord des provinces sahariennes et de l’Oriental.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sahariennes, la rive méditerranéenne et le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas, de 19/23°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14/19°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines intérieures nord et centre, le Saiss et l’Oriental et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le détroit devenant peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 9 octobre 2026:

- Oujda min 16 max 29

- Bouarfa min 17 max 27

- Al Hoceïma min 17 max 24

- Tétouan min 18 max 23

- Sebta min 20 max 23

- Mellilia min 21 max 24

- Tanger min 21 max 27

- Kénitra min 19 max 25

- Rabat min 19 max 24

- Casablanca min 18 max 24

- El Jadida min 16 max 24

- Settat min 16 max 25

- Safi min 16 max 24

- Khouribga min 15 max 24

- Béni Mellal min 17 max 22

- Marrakech min 17 max 22

- Meknès min 17 max 24

- Fès min 16 max 27

- Ifrane min 12 max 18

- Taounate min 19 max 28

- Errachidia min 17 max 22

- Ouarzazate min 14 max 22

- Agadir min 18 max 24

- Essaouira min 17 max 22

- Laâyoune min 17 max 27

- Es Semara min 18 max 30

- Dakhla min 18 max 24

- Aousserd min 22 max 27

- Lagouira min 23 max 28

- Midelt min 11 max 15.