Société

Météo. Température en baisse sur l’Oriental et le Sud-Est, en hausse sur les côtes sud et stable sur le reste du Royaume ce jeudi 15 septembre

La marina d'Agadir.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 15 octobre 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/10/2026 à 07h00

- Temps passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est avec pluies ou averses locales.

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez fréquents sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et localement sur la Méditerranée, le Saiss et le Sud.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 22/25°C sur l’intérieur du Gharb, du Souss et le Sud, et de 15/22°C ailleurs.

- Température en baisse sur l’Oriental et le Sud-Est, en hausse sur les côtes sud et peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Le Maroc a enregistré son mois de septembre le plus chaud depuis 1981

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 15 octobre 2026 :

- Oujda min 16 max 30

- Bouarfa min 14 max 20

- Al Hoceïma min 18 max 26

- Tétouan min 19 max 24

- Sebta min 21 max 24

- Mellilia min 22 max 25

- Tanger min 22 max 27

- Kénitra min 19 max 31

- Rabat min 18 max 26

- Casablanca min 17 max 27

- El Jadida min 17 max 28

- Settat min 17 max 33

- Safi min 16 max 26

- Khouribga min 15 max 30

- Béni Mellal min 19 max 30

- Marrakech min 19 max 33

- Meknès min 18 max 32

- Fès min 18 max 33

- Ifrane min 11 max 22

- Taounate min 21 max 31

- Errachidia min 14 max 19

- Ouarzazate min 14 max 28

- Agadir min 18 max 29

- Essaouira min 17 max 24

- Laâyoune min 18 max 34

- Es Semara min 20 max 35

- Dakhla min 17 max 32

- Aousserd min 22 max 36

- Lagouira min 21 max 30

- Midelt min 11 max 19.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/10/2026 à 07h00
#Météo#Météorologie#Climat#températures

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