Météo. Température en baisse sur l’Oriental et le Sud-Est, en hausse sur les côtes sud et stable sur le reste du Royaume ce jeudi 15 septembre

- Temps passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est avec pluies ou averses locales.

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez fréquents sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et localement sur la Méditerranée, le Saiss et le Sud.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 22/25°C sur l’intérieur du Gharb, du Souss et le Sud, et de 15/22°C ailleurs.

- Température en baisse sur l’Oriental et le Sud-Est, en hausse sur les côtes sud et peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 15 octobre 2026 :

- Oujda min 16 max 30

- Bouarfa min 14 max 20

- Al Hoceïma min 18 max 26

- Tétouan min 19 max 24

- Sebta min 21 max 24

- Mellilia min 22 max 25

- Tanger min 22 max 27

- Kénitra min 19 max 31

- Rabat min 18 max 26

- Casablanca min 17 max 27

- El Jadida min 17 max 28

- Settat min 17 max 33

- Safi min 16 max 26

- Khouribga min 15 max 30

- Béni Mellal min 19 max 30

- Marrakech min 19 max 33

- Meknès min 18 max 32

- Fès min 18 max 33

- Ifrane min 11 max 22

- Taounate min 21 max 31

- Errachidia min 14 max 19

- Ouarzazate min 14 max 28

- Agadir min 18 max 29

- Essaouira min 17 max 24

- Laâyoune min 18 max 34

- Es Semara min 20 max 35

- Dakhla min 17 max 32

- Aousserd min 22 max 36

- Lagouira min 21 max 30

- Midelt min 11 max 19.