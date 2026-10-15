Météo. Température en baisse sur l’Oriental et le Sud-Est, en hausse sur les côtes sud et stable sur le reste du Royaume ce jeudi 15 septembre

- Temps passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est avec pluies ou averses locales.
- Nuages bas matinaux et nocturnes assez fréquents sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et localement sur la Méditerranée, le Saiss et le Sud.
- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 22/25°C sur l’intérieur du Gharb, du Souss et le Sud, et de 15/22°C ailleurs.
- Température en baisse sur l’Oriental et le Sud-Est, en hausse sur les côtes sud et peu variable ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 15 octobre 2026 :
- Oujda min 16 max 30
- Bouarfa min 14 max 20
- Al Hoceïma min 18 max 26
- Tétouan min 19 max 24
- Sebta min 21 max 24
- Mellilia min 22 max 25
- Tanger min 22 max 27
- Kénitra min 19 max 31
- Rabat min 18 max 26
- Casablanca min 17 max 27
- El Jadida min 17 max 28
- Settat min 17 max 33
- Safi min 16 max 26
- Khouribga min 15 max 30
- Béni Mellal min 19 max 30
- Marrakech min 19 max 33
- Meknès min 18 max 32
- Fès min 18 max 33
- Ifrane min 11 max 22
- Taounate min 21 max 31
- Errachidia min 14 max 19
- Ouarzazate min 14 max 28
- Agadir min 18 max 29
- Essaouira min 17 max 24
- Laâyoune min 18 max 34
- Es Semara min 20 max 35
- Dakhla min 17 max 32
- Aousserd min 22 max 36
- Lagouira min 21 max 30
- Midelt min 11 max 19.