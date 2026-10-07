Oujda: de fortes averses orageuses s’abattent sur la ville

Les pluies ont fait leur retour à Oujda. La ville a enregistré, mardi après-midi, de fortes averses orageuses. Une situation qui devrait persister dans la région de l’Oriental, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les averses devraient se poursuivre jusqu’à 23h00, avec des cumuls compris entre 20 et 30 millimètres, selon la DGM. Un nouvel épisode pluvieux qui survient seulement une semaine après les fortes précipitations ayant causé des dégâts matériels dans plusieurs quartiers d’Oujda.

Lors de cet épisode, la montée des eaux avait notamment affecté plusieurs points de la ville, avec des conséquences sur des biens et des propriétés de particuliers. Les interventions des autorités locales et des services concernés avaient permis de maîtriser la situation et de limiter l’ampleur des dégâts.

أمطار عاصفية تغمر أحياء وجدة. Le360

Le retour des pluies intervient donc dans un contexte où certains points restent particulièrement surveillés. La répétition d’épisodes pluvieux intenses, parfois concentrés sur une courte période, remet au premier plan la question de la capacité d’anticipation et de la réactivité sur le terrain.

Les prochaines heures seront donc particulièrement suivies à Oujda, alors que de nouvelles averses orageuses sont attendues. Les zones les plus exposées restent sous surveillance pour éviter de nouveaux débordements.