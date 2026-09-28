Pluies, averses, temps chaud... ce que nous réserve la météo cette semaine

Le ciel sera chargé ce lundi sur une bonne partie du pays. Des nuages denses donneront des pluies ou des averses orageuses locales sur les plateaux d’Oulmès, le Saïss et le Moyen Atlas. Des pluies éparses toucheront le Rif, l’ouest de la Méditerranée et le Haut Atlas. Des gouttes ou des pluies éparses sont également attendues, par moments, sur les plaines du Nord et du Centre, le Souss, l’Anti-Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et le nord-ouest des provinces du Sud.

Le temps restera relativement chaud dans les provinces du Sud. Le vent soufflera de modéré à assez fort sur l’Atlas et dans le Sud, avec des soulèvements de poussière par endroits. Les températures maximales atteindront 36 à 40°C dans l’est et le sud des provinces du Sud. Elles oscilleront entre 28 et 32°C dans le Sud-Est, les plaines du Centre et sur le littoral sud. Partout ailleurs, elles se situeront entre 20 et 27°C.

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Des nuages bas se formeront mardi près des côtes. Du brouillard ou de la bruine sont possibles le matin et la nuit. Des nuages passagers traverseront l’Atlas et ses versants orientaux, avec des averses locales possibles. La chaleur relative se maintiendra dans les plaines intérieures et les provinces du Sud. Le vent sera modéré à parfois fort sur le Moyen Atlas et dans les provinces du Sud. Les températures continueront globalement de grimper.

Les nuages bas resteront présents mercredi près des côtes, avec du brouillard ou de la bruine le matin et la nuit. Le ciel sera peu nuageux à passagèrement nuageux sur l’Atlas, l’Oriental et le Rif.

Les plaines intérieures et les provinces du Sud resteront chaudes. Le vent sera modéré à assez fort dans les provinces du Sud, avec de la poussière par endroits. Les températures baisseront légèrement sur le littoral et augmenteront dans les autres régions.

Hausse progressive des températures jusqu’au lundi 5 octobre

Le temps restera relativement chaud dans le Sud-Est et les provinces du Sud du jeudi au début de la semaine prochaine. Des nuages instables se formeront sur le Haut Atlas, le Moyen Atlas et les zones voisines, avec des averses ou des averses orageuses possibles.

Dès samedi, le ciel deviendra passagèrement nuageux dans le Nord et le Centre. Le vent restera modéré à assez fort sur l’Atlas et dans le Sud, avec de la poussière localement. Les températures augmenteront légèrement jusqu’à lundi 5 octobre, avant de reculer.