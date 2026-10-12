Où a-t-il plu? Les relevés de ces dernières 24 heures

Figuig a été la ville la plus arrosée au Maroc au cours des dernières 24 heures, avec 37 mm de pluie, selon les données de la Direction générale de la météorologie (DGM). Smia, dans la province de Taza, a relevé 27 mm, et Aïn Leuh, dans la province d’Ifrane, 13 mm. Les cumuls s’établissent à 11 mm à Jbal Ayachi, dans la province de Midelt, à 9 mm à Khénifra et à 8 mm à Errachidia.

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Plus au sud, Jbel Azourki, dans la province d’Azilal, totalise 6 mm, contre 5 mm à Ribat Alkhir, dans la province de Sefrou, et 4 mm à Zaouiat Cheikh, dans la province de Béni Mellal. Aït Bourzouine, dans la province d’El Hajeb, et Missour, dans la province de Boulemane, ont connu 3 mm de précipitations, tandis que Tinghir clôt ce relevé avec 2 mm.