Ciel nuageux, vent et averses: voici les prévisions météo pour les prochains jours

Le temps restera perturbé dans plusieurs régions du Royaume au cours des prochains jours. Mardi, le ciel sera partiellement nuageux sur le Haut Atlas et l’extrême sud de l’Oriental, avec un risque d’averses éparses. Des nuages bas se formeront régulièrement sur la rive méditerranéenne, la région de Rehamna et les côtes atlantiques, avec la possibilité de bancs de brouillard ou de bruine par endroits.

Des rafales de vent modérées à assez fortes sont également attendues sur la région de Tanger, les côtes centrales et méridionales ainsi que le Sud-Est. Les températures devraient enregistrer une légère hausse dans la majorité des régions du Royaume.

Mercredi, le temps restera relativement instable dans le sud de l’Oriental et le Sud-Est, où des averses parfois orageuses sont prévues. Le ciel sera peu nuageux à partiellement couvert sur les reliefs de l’Atlas. Des nuages bas persisteront sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques, avec un risque de brouillard ou de bruine localisée.

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Le vent soufflera modérément à assez fortement sur Tanger, le Gharb, le Saïss, le Sud-Est et les provinces du Sud. Une légère hausse des températures est attendue sur les plaines atlantiques nord et centrales, l’ouest des provinces sahariennes et le sud de l’Oriental. Ailleurs, les températures devraient rester relativement stables.

De jeudi à vendredi, le ciel sera partiellement nuageux sur les reliefs de l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est. Par la suite, le temps devrait devenir variable dans la partie nord du Royaume. Des rafales de vent modérées à assez fortes sont également prévues localement sur la région de Tanger et les provinces du Sud.

Concernant les températures maximales, elles devraient amorcer une légère baisse progressive jusqu’à mardi prochain, avant de repartir à la hausse.