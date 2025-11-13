Société

Oujda: des vents chargés de poussière perturbent la circulation et provoquent des accidents

حوادث سير بسبب الغبار والرياح القوية بإقليم وجدة.. وجهود ميدانية لتأمين المرور

À Oujda, la visibilité réduite à néant par la poussière a entraîné des carambolages et des interruptions de circulation. (M.Chellay/Le360)

VidéoDe violentes rafales de vent accompagnées de poussière ont balayé, mercredi et jeudi, plusieurs communes de la préfecture d’Oujda-Angad, provoquant des accidents de la route et des ralentissements.

La préfecture d’Oujda-Angad a connu, mercredi 12 et jeudi 13 novembre, d’importantes perturbations météorologiques, marquées par des rafales de vent particulièrement puissantes. Ces conditions climatiques extrêmes ont provoqué d’importants ralentissements sur plusieurs axes routiers, notamment au niveau des communes de Naïma et Bni Drar, où la circulation a été fortement perturbée.

Les vents chargés de poussière ont considérablement réduit la visibilité, entraînant plusieurs accidents de la route, dont des collisions multiples entre véhicules. Un accident particulièrement notable s’est produit sur la route nationale entre Oujda et El Aïoun Sidi Mellouk, où un carambolage a été signalé.

Par ailleurs, la route reliant Bni Drar à Ahfir a été temporairement coupée, à hauteur du lieu-dit El Garbouz, à cause de la chute d’arbres obstruant la voie.

Face à cette situation, les services de la Direction provinciale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique d’Oujda-Angad ont réagi sans délai. Dans une déclaration pour Le360, Anwar Lmehyaoui, chef du service des infrastructures de base, a indiqué que les vents violents provenant du sud-est du Royaume ont provoqué d’importants dégâts matériels, dont la chute d’arbres et l’obstruction de plusieurs tronçons routiers.

Dès réception des alertes, les équipes d’intervention se sont rendues sur place pour sécuriser les axes touchés. Des panneaux de signalisation et de danger ont été installés, tandis que des engins ont été mobilisés pour déblayer les routes et rétablir la circulation. Les opérations se poursuivaient encore jeudi en fin de journée, alors que les rafales restaient soutenues.

Des moyens humains et logistiques déployés sur plusieurs zones

Pour faire face à ces conditions météorologiques difficiles, la direction provinciale a déployé deux camions légers et une équipe d’intervention composée de quatre à cinq agents sur les zones de Naïma et El Garbouz, situées sur la route nationale n°6.

En parallèle, des engins de type “niveleuse” et “chargeuse” ont été envoyés sur la route nationale n°17, notamment au niveau de Aïn Bni Mathar (province de Jerada) et Tendrara (province de Figuig), où la circulation a également été perturbée par les dunes de sable avancées.

#Oujda#Oriental#intempéries#Climat

