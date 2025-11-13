Météo. Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas ce jeudi 13 novembre, avec une baisse des températures sur l’ensemble du Royaume et des averses sur plusieurs provinces

La tour Hassan est emblématique à Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIème siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Pluies ou averses orageuses sur le Haut Atlas, le Souss, les côtes nord, le Tangérois et l’Anti-Atlas, le matin.

– Pluies ou averses orageuses, par endroits, sur le Haut Atlas, le Souss et les plaines centres, l’après-midi.

– Temps nuageux avec pluies faibles éparses et risque d’orage sur les plaines nord et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes, par endroits, sur les plaines atlantiques nord et centres, l’Oriental, l’Atlas et le Nord des provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, de 20/24°C sur les provinces sahariennes et le Souss, et de 10/18°C ailleurs.

– Températures diurnes en baisse notable sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée localement forte le soir sur l’ouest du Détroit, agitée à forte au nord de Boujdour, devenant localement forte à très forte en fin de matinée au nord du cap Tafenney, peu agitée à agitée au sud de Boujdour, devenant agitée le matin.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 13 novembre 2025 :

– Oujda min 20 max 30

– Bouarfa min 13 max 23

– Al Hoceima min 10 max 29

– Tétouan min 12 max 20

– Sebta min 18 max 21

– Mellilia min 17 max 29

– Tanger min 17 max 21

– Kénitra min 15 max 22

– Rabat min 17 max 22

– Casablanca min 17 max 22

– El Jadida min 16 max 21

– Settat min 16 max 23

– Safi min 18 max 23

– Khouribga min 14 max 24

– Béni Mellal min 15 max 30

– Marrakech min 16 max 29

– Meknès min 16 max 30

– Fès min 17 max 32

– Ifrane min 10 max 20

– Taounate min 17 max 33

– Errachidia min 12 max 26

– Ouarzazate min 12 max 22

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 19 max 23

– Laâyoune min 16 max 25

– Es-Semara min 19 max 30

– Dakhla min 16 max 23

– Aousserd min 20 max 32

– Lagouira min 18 max 24

– Midelt min 16 max 20.