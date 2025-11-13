Société

Météo. Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas ce jeudi 13 novembre, avec une baisse des températures sur l’ensemble du Royaume et des averses sur plusieurs provinces

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 13 novembre 2025

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/11/2025 à 05h59

Pluies ou averses orageuses sur le Haut Atlas, le Souss, les côtes nord, le Tangérois et l’Anti-Atlas, le matin.

– Pluies ou averses orageuses, par endroits, sur le Haut Atlas, le Souss et les plaines centres, l’après-midi.

– Temps nuageux avec pluies faibles éparses et risque d’orage sur les plaines nord et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes, par endroits, sur les plaines atlantiques nord et centres, l’Oriental, l’Atlas et le Nord des provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, de 20/24°C sur les provinces sahariennes et le Souss, et de 10/18°C ailleurs.

– Températures diurnes en baisse notable sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée localement forte le soir sur l’ouest du Détroit, agitée à forte au nord de Boujdour, devenant localement forte à très forte en fin de matinée au nord du cap Tafenney, peu agitée à agitée au sud de Boujdour, devenant agitée le matin.

Lire aussi : Alerte météo. Rafales de vent et averses orageuses de mercredi à jeudi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 13 novembre 2025 :

Oujda min 20 max 30

Bouarfa min 13 max 23

Al Hoceima min 10 max 29

Tétouan min 12 max 20

Sebta min 18 max 21

Mellilia min 17 max 29

Tanger min 17 max 21

Kénitra min 15 max 22

Rabat min 17 max 22

Casablanca min 17 max 22

El Jadida min 16 max 21

Settat min 16 max 23

Safi min 18 max 23

Khouribga min 14 max 24

Béni Mellal min 15 max 30

Marrakech min 16 max 29

Meknès min 16 max 30

Fès min 17 max 32

Ifrane min 10 max 20

Taounate min 17 max 33

Errachidia min 12 max 26

Ouarzazate min 12 max 22

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 19 max 23

Laâyoune min 16 max 25

Es-Semara min 19 max 30

Dakhla min 16 max 23

Aousserd min 20 max 32

Lagouira min 18 max 24

Midelt min 16 max 20.

Société

Société

Alerte météo. Rafales de vent et averses orageuses de mercredi à jeudi dans plusieurs provinces

International

International

Climat: à la COP30 de Belém, l'Afrique exige la fin des promesses creuses

International

International

Sommet sur le climat au Brésil: entre lucidité et espoir, les dirigeants du monde face à l'échec climatique quelques jours avant la COP30

International

International

Climat: l'Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Economie

Economie

Climat: 200 millions de dollars pour renforcer la résilience du Maroc

Société

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l'épreuve du temps et du climat

Economie

Economie

Mines: le britannique Royal Road annonce une découverte de cuivre dans le Haut Atlas

Lifestyle

Lifestyle

Depuis l'espace, la NASA capture des images époustouflantes des sommets enneigés du Haut Atlas

