Mines: le britannique Royal Road annonce une découverte de cuivre dans le Haut Atlas

Dans un communiqué, la société Royal Road Minerals a dévoilé les résultats satisfaisants de son programme de forage de reconnaissance sur le projet de cuivre Lalla Aziza au Maroc.

La société affirme avoir bouclé une première campagne de forage de reconnaissance de 15 trous, visant à tester les teneurs en cuivre en vrac sur toute l’étendue de la zone. «Les premiers résultats ont confirmé l’existence de teneurs en cuivre économiquement significatives. Les teneurs et les épaisseurs sont considérées comme suffisamment importantes pour étayer le potentiel d’une mine à ciel ouvert à Lalla Aziza», se félicite Royal Road Minerals.

Et d’ajouter: «Les travaux ultérieurs seront axés sur la cartographie et la géophysique afin de définir les objectifs de forage en profondeur et au nord-est de la grille de forage actuelle. Le potentiel aurifère du mur sera également mieux circonscrit».

Lalla Aziza est une mine de cuivre souterraine située dans le Haut Atlas, à environ 90 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Le permis minier est détenu et exploité par la société marocaine Carbomine. En décembre 2024, Royal Road a conclu un accord d’option avec Carbomine, qui lui confère une option d’achat de 100 % du permis de Lalla Aziza.

Le gisement de cuivre Lalla Aziza, dans le Haut Atlas.

Suite à l’annonce des résultats de la première vague de forages, Royal Road a notifié à Carbomine son intention d’exercer son option d’achat du permis minier.

«Les premiers résultats sont encourageants, avec de fortes indications que la minéralisation cuprifère s’étend en profondeur vers le nord-est. Nous sommes impatients de commencer la cartographie détaillée, la géophysique et le ciblage afin de définir le plein potentiel du projet et d’optimiser les futurs forages», a déclaré Tim Coughlin, PDG de Royal Road.