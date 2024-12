Exploration minière: Aterian découvre de nouveaux gisements de cuivre dans son projet de Tata

Aterian annonce des résultats encourageants dans son projet de cuivre de Tata. Dans un communiqué publié ce lundi 2 décembre, la compagnie britannique Aterian, spécialisée dans les métaux critiques et stratégiques, révèle la découverte de nouveaux gisements de cuivre dans son projet de Tata. Cette mine, située à environ 165 km au sud-est de la ville d’Agadir, couvre une superficie de 138,6 km² et comprend neuf blocs de permis.

D’après l’entreprise, les récentes opérations de forage menées dans cette mine ont dévoilé la présence de 1,50% et 1,02% de cuivre sur des épaisseurs respectives de 8 et 8,5 mètres. Elle a également pu y extraire jusqu’à 0,94 % de cuivre de sédiments.

«Nous sommes ravis d’annoncer de nouveaux résultats positifs pour le projet de Tata. L’équipe de terrain a réalisé environ 20 kilomètres linéaires de cartographie transversale et d’échantillonnage de roches, ce qui a permis d’étendre la longueur cumulée des horizons cibles minéralisés à une distance impressionnante de 32 km», a déclaré Charles Bray, PDG d’Aterian.

Et d’ajouter: «Les découvertes supplémentaires comprennent des minéralisations de cuivre sur des épaisseurs apparentes allant jusqu’à 8,5 m et 6 m dans les parties sud et nord du projet».