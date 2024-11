Mines: Aterian annonce la découverte d’or, de cuivre et d’argent sur son projet Azrar

Le projet cuivre-or d’Azrar, exploité par la minière britannique Aterian, confirme ses potentialités. Dans un communiqué publié le mercredi 20 novembre, la compagnie révèle la présence de 2,95 grammes d’or par tonne, 16 grammes d’argent par tonne et 2,92% de cuivre, à l’issue de travaux d’échantillonnage effectués sur ce gisement de 76,9 kilomètres carrés (km2) situé à 155 km au sud-est d’Agadir.

Cité dans le communiqué, Charles Bray, PDG d’Aterian, s’est dit agréablement «surpris » par l’étendue et la teneur de la minéralisation en argent et en or découvertes dans cette mine qui nécessite toutefois «des recherches plus approfondies».

«La découverte d’une importante zone de cuivre-or sur la cible de Tifrit, dans le nord-est d’Azrar, confirme notre décision de maintenir Azrar comme projet hautement prioritaire pour la poursuite de l’exploration. Nous travaillerons à définir les cibles de forage sur ces structures après une cartographie détaillée de la surface, une géophysique au sol et des tranchées», a-t-il déclaré.

Le projet d’Azrar fait partie des 17 projets de cuivre, d’argent, d’or et de métaux de base détenus par Aterian au Maroc, couvrant une superficie totale de 663,6 km2. La compagnie britannique indique qu’elle est en train d’examiner ce portefeuille pour «supprimer les permis et projets non essentiels» et se concentrer «sur les projets prioritaires clés, à savoir Agdz, Azrar, Tata et Jebilet Est».