Mines: Aterian annonce la découverte d’argent à haute teneur sur son site de Jafra

Nouvelle confirmation du potentiel minier du Maroc. Aterian, société britannique spécialisée dans l’exploration de métaux critiques et stratégiques, a annoncé la découverte de 170 g par tonne et 159 g par tonne d’argent à l’issue de ses premiers travaux de reconnaissance géologique réalisés sur son projet minier Jafra. L’annonce a été faite dans un communiqué publié lundi 15 mai.

Ce gisement minier, d’une superficie de 29 km², est situé à 35 km au nord-est de Marrakech. C’est l’un des quinze projets de cuivre, d’argent et de métaux de base détenus par Aterian, couvrant une superficie de 762 km². Il est également situé 14 km au sud du projet de cuivre Jebilet, développé par la même entreprise.

«Ces résultats préliminaires de la reconnaissance initiale à Jafra sont très encourageants et confirment le fort et vaste potentiel de notre portefeuille de projets au Maroc. Jafra démontre la diversité de nos projets marocains et est bien situé, à proximité de lignes électriques et ferroviaires», s’est réjouit Charles Bray, président d’Aterian.

Selon lui, «les valeurs élevées en argent soutenues par des teneurs en plomb très élevées constituent un excellent point de départ pour la poursuite de l’exploration du projet. (...) Nous sommes fermement convaincus que notre portefeuille d’actifs existants a le potentiel d’apporter une valeur considérable à la société, à ses actionnaires et aux autres parties prenantes. Nous continuerons à explorer ce projet ainsi que les autres actifs de notre portefeuille qui, d’après les travaux rapportés jusqu’à présent, présentent un potentiel d’augmentation significatif.»

Outre le Maroc, Aterian est également présent dans d’autres pays du continent, notamment au Rwanda où elle a noué trois partenariats pour explorer des opérations minières de tantale-niobium-étain-lithium. La compagnie britannique a récemment racheté Aterian Resources Limited, une filiale qui était détenue à 100% par le canadien Elemental Altus Royalties Corp, spécialisé dans les métaux pour batteries.