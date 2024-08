Mines: Aterian annonce le démarrage imminent du forage sur le projet d’argent et de cuivre d’Agdz

Un camion d'exploitation minière. ©Christian Sprogoe Photography, always credit Christian Sprogoe Photography when published

La compagnie britannique Aterian, spécialisée dans les métaux critiques et stratégiques, va bientôt lancer le programme de forage sur son projet de cuivre-argent d’Agdz, d’une superficie de 34,5 kilomètres², situé à environ 35 kilomètres à l’est de la ville de Ouarzazate. C’est ce qu’elle a annoncé dans un communiqué publié le 6 août.

D’après Aterian, le programme, qui comprend dix forages, d’une profondeur de 100 à 120 mètres, se focalisera particulièrement sur des cibles structurelles et géophysiques cartographiées sur quatre prospects prioritaires qui ont des teneurs élevés en minéraux, atteignant jusqu’à 448 g/t d’argent et 13% de cuivre.

Cette opération permettra notamment à l’entreprise de recouper une minéralisation d’une teneur et d’une largeur appropriées pour être considérée comme présentant un potentiel économique, de comprendre la continuité de la minéralisation cuivre-argent cartographiée et échantillonnée en surface dans les zones d’altération affleurantes, et de fournir des ensembles de données géologiques et géochimiques pour aider à définir un modèle à l’échelle du gisement.

«Nous sommes heureux d’annoncer que notre premier programme de forage marocain débutera prochainement sur le projet cuivre-argent d’Agdz, dans le centre du Maroc. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de faire progresser l’état d’avancement de nos projets au Maroc et de commencer à forer à Agdz», a déclaré Charles Bray, PDG d’Aterian.

Lire aussi : Mines: Aterian annonce la découverte de cuivre et d’argent sur son projet Azrar

«Nous sommes actuellement en train de rationaliser et de hiérarchiser nos projets dans le pays dans le but de faire avancer d’autres projets jusqu’à l’étape du forage. À Agdz, les travaux préparatoires au sol progressent rapidement et les principales améliorations de l’infrastructure d’accès sont presque terminées», a-t-il ajouté, soulignant que ce programme de forage a été conçu «pour tester plusieurs cibles géophysiques et structurelles dans quatre zones cibles prioritaires définies à ce jour dans l’ensemble du projet». Selon lui, les premiers résultats d’analyse devraient être connus d’ici la fin du troisième trimestre 2024.