Alerte météo. Rafales de vent et averses orageuses de mercredi à jeudi dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritant de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021. . Fadel Senna / AFP

Des rafales de vent avec chasse-poussières (70/90 km) sont prévues de mercredi à 15h00 au jeudi à 23h00 dans les provinces de Boulemane, Guercif, Taourirt, Jerada, Figuig, Oujda-Angad, Berkane, Nador, Midelt et Sefrou, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ces rafales de vent sont également prévues jeudi de 06h00 à 23h00 dans les provinces de Rehamna, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Youssoufia, Chichaoua, Essaouira, Mohammedia, Marrakech, Casablanca, Mediouna, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Temara, Benslimane, Berrechid, Settat, Khouribga et Khemisset.

De même, des averses orageuses par endroits et rafales de vent sous orages sont prévues de mercredi à 21h00 à jeudi à 21h00 dans les Provinces de Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Al Haouz, Chichaoua et Essaouira.