Météo. Températures stationnaires ou en baisse sur la plus grande partie du pays ce mercredi 12 novembre, en hausse sur le nord-est

A mi-chemin entre Rabat et Tanger, le village de Moulay Bousselham tire son nom du saint du même nom. Venu d'Egypte, Moulay Bousselham a péri en 1578, lors de la bataille des Trois Rois, à Oued al-Makhazin. . DR

- Temps nuageux avec pluies sur le sud du Haut Atlas et l’intérieur du Souss.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur l’Anti-Atlas et le reste du Souss avec faibles pluies éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières, par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 3/9°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/22°C sur les provinces sahariennes et le Souss et de 10/16°C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur l’Est de la méditerranée et en baisse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Sommet sur le climat au Brésil: entre lucidité et espoir, les dirigeants du monde face à l’échec climatique quelques jours avant la COP30

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 12 novembre 2025:

– Oujda min 18 max 31

– Bouarfa min 8 max 24

– Al Hoceima min 13 max 24

– Tétouan min 12 max 23

– Sebta min 18 max 22

– Mellilia min 18 max 24

– Tanger min 16 max 25

– Kénitra min 16 max 25

– Rabat min 11 max 23

– Casablanca min 15 max 24

– El Jadida min 17 max 24

– Settat min 12 max 29

– Safi min 17 max 22

– Khouribga min 9 max 28

– Béni Mellal min 14 max 29

– Marrakech min 12 max 30

– Meknès min 16 max 31

– Fès min 14 max 27

– Ifrane min 14 max 21

– Taounate min 14 max 30

– Errachidia min 12 max 26

– Ouarzazate min 9 max 25

– Agadir min 15 max 28

– Essaouira min 17 max 24

– Laâyoune min 14 max 27

– Es-Semara min 18 max 30

– Dakhla min 16 max 27

– Aousserd min 21 max 31

– Lagouira min 17 max 22

– Midelt min 17 max 22