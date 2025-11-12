Société

Météo. Températures stationnaires ou en baisse sur la plus grande partie du pays ce mercredi 12 novembre, en hausse sur le nord-est

A mi-chemin entre Rabat et Tanger, le village de Moulay Bousselham tire son nom du saint du même nom. Venu d'Egypte, Moulay Bousselham a péri en 1578, lors de la bataille des Trois Rois, à Oued al-Makhazin.

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 12 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/11/2025 à 05h54

- Temps nuageux avec pluies sur le sud du Haut Atlas et l’intérieur du Souss.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur l’Anti-Atlas et le reste du Souss avec faibles pluies éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières, par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 3/9°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/22°C sur les provinces sahariennes et le Souss et de 10/16°C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur l’Est de la méditerranée et en baisse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 12 novembre 2025:

Oujda min 18 max 31

Bouarfa min 8 max 24

Al Hoceima min 13 max 24

Tétouan min 12 max 23

Sebta min 18 max 22

Mellilia min 18 max 24

Tanger min 16 max 25

Kénitra min 16 max 25

Rabat min 11 max 23

Casablanca min 15 max 24

El Jadida min 17 max 24

Settat min 12 max 29

Safi min 17 max 22

Khouribga min 9 max 28

Béni Mellal min 14 max 29

Marrakech min 12 max 30

Meknès min 16 max 31

Fès min 14 max 27

Ifrane min 14 max 21

Taounate min 14 max 30

Errachidia min 12 max 26

Ouarzazate min 9 max 25

Agadir min 15 max 28

Essaouira min 17 max 24

Laâyoune min 14 max 27

Es-Semara min 18 max 30

Dakhla min 16 max 27

Aousserd min 21 max 31

Lagouira min 17 max 22

Midelt min 17 max 22

