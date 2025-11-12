Météo. Températures stationnaires ou en baisse sur la plus grande partie du pays ce mercredi 12 novembre, en hausse sur le nord-est

- Temps nuageux avec pluies sur le sud du Haut Atlas et l’intérieur du Souss.
- Temps peu à passagèrement nuageux sur l’Anti-Atlas et le reste du Souss avec faibles pluies éparses.
- Rafales de vent assez fortes sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières, par endroit.
- Température minimale de l’ordre de 3/9°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/22°C sur les provinces sahariennes et le Souss et de 10/16°C partout ailleurs.
- Températures maximales en hausse sur l’Est de la méditerranée et en baisse ou variant peu ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 12 novembre 2025:
– Oujda min 18 max 31
– Bouarfa min 8 max 24
– Al Hoceima min 13 max 24
– Tétouan min 12 max 23
– Sebta min 18 max 22
– Mellilia min 18 max 24
– Tanger min 16 max 25
– Kénitra min 16 max 25
– Rabat min 11 max 23
– Casablanca min 15 max 24
– El Jadida min 17 max 24
– Settat min 12 max 29
– Safi min 17 max 22
– Khouribga min 9 max 28
– Béni Mellal min 14 max 29
– Marrakech min 12 max 30
– Meknès min 16 max 31
– Fès min 14 max 27
– Ifrane min 14 max 21
– Taounate min 14 max 30
– Errachidia min 12 max 26
– Ouarzazate min 9 max 25
– Agadir min 15 max 28
– Essaouira min 17 max 24
– Laâyoune min 14 max 27
– Es-Semara min 18 max 30
– Dakhla min 16 max 27
– Aousserd min 21 max 31
– Lagouira min 17 max 22
– Midelt min 17 max 22