Météo. Températures en légère hausse sur la Méditerranée, le Tangérois et le sud-ouest ce mardi 11 novembre, en légère baisse ailleurs

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les haut et moyen atlas et les hauts plateaux orientaux.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud-est des provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 4/9°c sur l’atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 14/20°c sur les provinces sahariennes, l’extrême sud-est et le Souss et de 8/15°c partout ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur la Méditerranée, le Tangérois, le Souss et le nord-est des provinces sahariennes et en légère baisse ou variant peu ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tan-Tan, agitée à agitée entre Tan-Tan et Boujdour et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 11 novembre 2025:
– Oujda min 9 max 29
– Bouarfa min 9 max 25
– Al Hoceima min 11 max 21
– Tétouan min 9 max 20
– Sebta min 15 max 21
– Mellilia min 13 max 20
– Tanger min 15 max 24
– Kénitra min 10 max 29
– Rabat min 11 max 24
– Casablanca min 12 max 25
– El Jadida min 13 max 26
– Settat min 15 max 31
– Safi min 13 max 25
– Khouribga min 15 max 30
– Béni Mellal min 16 max 31
– Marrakech min 14 max 31
– Meknès min 12 max 30
– Fès min 11 max 29
– Ifrane min 10 max 21
– Taounate min 13 max 31
– Errachidia min 12 max 25
– Ouarzazate min 12 max 25
– Agadir min 17 max 23
– Essaouira min 15 max 24
– Laâyoune min 15 max 27
– Es-Semara min 15 max 31
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 20 max 34
– Lagouira min 17 max 25
– Midelt min 9 max 22