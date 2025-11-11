Société

Météo. Températures en légère hausse sur la Méditerranée, le Tangérois et le sud-ouest ce mardi 11 novembre, en légère baisse ailleurs

Vallée du Paradis, près de l'oued Tamraght (derniers contreforts du Haut Atlas). Ce lieu touristique, fréquenté pour ses bassins rocheux et ses cascades, est une oasis qui devient un refuge, l'hiver, d'oiseaux comme le chevalier guignette, le chevalier cul-blanc ou le martin-pêcheur. 

Vallée du Paradis, près de l'oued Tamraght (derniers contreforts du Haut Atlas). Ce lieu touristique, fréquenté pour ses bassins rocheux et ses cascades, est une oasis qui devient un refuge, l'hiver, d'oiseaux comme le chevalier guignette, le chevalier cul-blanc ou le martin-pêcheur.  . Larbi CHKOURRACH

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 11 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2025 à 05h57

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les haut et moyen atlas et les hauts plateaux orientaux.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud-est des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 4/9°c sur l’atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 14/20°c sur les provinces sahariennes, l’extrême sud-est et le Souss et de 8/15°c partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur la Méditerranée, le Tangérois, le Souss et le nord-est des provinces sahariennes et en légère baisse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tan-Tan, agitée à agitée entre Tan-Tan et Boujdour et agitée ailleurs.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 11 novembre 2025:

Oujda min 9 max 29

Bouarfa min 9 max 25

Al Hoceima min 11 max 21

Tétouan min 9 max 20

Sebta min 15 max 21

Mellilia min 13 max 20

Tanger min 15 max 24

Kénitra min 10 max 29

Rabat min 11 max 24

Casablanca min 12 max 25

El Jadida min 13 max 26

Settat min 15 max 31

Safi min 13 max 25

Khouribga min 15 max 30

Béni Mellal min 16 max 31

Marrakech min 14 max 31

Meknès min 12 max 30

Fès min 11 max 29

Ifrane min 10 max 21

Taounate min 13 max 31

Errachidia min 12 max 25

Ouarzazate min 12 max 25

Agadir min 17 max 23

Essaouira min 15 max 24

Laâyoune min 15 max 27

Es-Semara min 15 max 31

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 20 max 34

Lagouira min 17 max 25

Midelt min 9 max 22

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2025 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans en péril: les dirigeants du monde attendus à Nice pour sauver la planète

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Sommet sur le climat au Brésil: entre lucidité et espoir, les dirigeants du monde face à l’échec climatique quelques jours avant la COP30

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Articles les plus lus

1
Port Dakhla Atlantique: à moitié achevé, voici à quoi ressemble actuellement le futur hub maritime
2
Réunion entre les conseillers du Roi et les chefs de partis portant sur l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie
3
Le régime d’Alger acculé à choisir
4
Irréprochable!
5
Frontières: comment l’Algérie a dupé la Tunisie et le Maroc au lendemain des indépendances
6
Olives: à Moulay Yaâcoub, une récolte exceptionnelle fait baisser les prix de l’huile de moitié
7
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
8
Archéologie. Un tumulus datant de plusieurs siècles exhumé près de Volubilis
Revues de presse

Voir plus