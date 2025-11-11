Météo. Températures en légère hausse sur la Méditerranée, le Tangérois et le sud-ouest ce mardi 11 novembre, en légère baisse ailleurs

Vallée du Paradis, près de l'oued Tamraght (derniers contreforts du Haut Atlas). Ce lieu touristique, fréquenté pour ses bassins rocheux et ses cascades, est une oasis qui devient un refuge, l'hiver, d'oiseaux comme le chevalier guignette, le chevalier cul-blanc ou le martin-pêcheur. . Larbi CHKOURRACH

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les haut et moyen atlas et les hauts plateaux orientaux.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud-est des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 4/9°c sur l’atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 14/20°c sur les provinces sahariennes, l’extrême sud-est et le Souss et de 8/15°c partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur la Méditerranée, le Tangérois, le Souss et le nord-est des provinces sahariennes et en légère baisse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tan-Tan, agitée à agitée entre Tan-Tan et Boujdour et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 11 novembre 2025:

– Oujda min 9 max 29

– Bouarfa min 9 max 25

– Al Hoceima min 11 max 21

– Tétouan min 9 max 20

– Sebta min 15 max 21

– Mellilia min 13 max 20

– Tanger min 15 max 24

– Kénitra min 10 max 29

– Rabat min 11 max 24

– Casablanca min 12 max 25

– El Jadida min 13 max 26

– Settat min 15 max 31

– Safi min 13 max 25

– Khouribga min 15 max 30

– Béni Mellal min 16 max 31

– Marrakech min 14 max 31

– Meknès min 12 max 30

– Fès min 11 max 29

– Ifrane min 10 max 21

– Taounate min 13 max 31

– Errachidia min 12 max 25

– Ouarzazate min 12 max 25

– Agadir min 17 max 23

– Essaouira min 15 max 24

– Laâyoune min 15 max 27

– Es-Semara min 15 max 31

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 20 max 34

– Lagouira min 17 max 25

– Midelt min 9 max 22