Pluies éparses, vents forts, ciel nuageux... Quel temps pour cette semaine?

Une séquence de perturbations météorologiques s’installe sur le Maroc cette semaine, apportant des pluies sur plusieurs régions. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), des vents forts à assez forts souffleront sur un large arc de régions, touchant notamment l’Atlas, le Souss, le Haouz, les Rehamna, les régions centrales, la région de Tanger, la région orientale et le nord des provinces du Sud.

Des chasse-poussières sont signalées localement dans ces zones. Sur le plan des précipitations, des pluies éparses, parfois orageuses, arroseront le nord des provinces du Sud, le Souss, les Rehamna, l’Abda et les Chiadma. Le Rif, le Saïss, l’Atlas ainsi que les plateaux des phosphates et d’Oulmès bénéficieront quant à eux de quelques gouttes sous un ciel par moments nuageux.

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Les températures maximales varieront entre 10 et 18°C sur les hauteurs de l’Atlas, entre 19 et 26°C sur la région orientale, le Rif et les côtes et atteindront entre 27 et 34°C sur le reste du pays.

Mardi s’annonce comme la journée la plus agitée de cette séquence perturbée. Une instabilité météorologique marquée est prévue, avec un temps pluvieux accompagné par endroits d’orages sur les plaines nord et centre, la région de Tanger, le Saïss, le Rif, l’ouest de la façade méditerranéenne, l’Atlas et ses environs, ainsi que le nord des provinces du Sud.

Les vents resteront présents avec des rafales assez fortes sur l’Atlas, la région orientale et les provinces du Sud et des rafales modérées localement sur les plaines intérieures nord et le Saïss, pouvant provoquer des chasse-poussières par endroits.

Les températures minimales plongeront entre 4 et 12°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, entre 17 et 24°C sur l’est des provinces du Sud et le Sud-Est et entre 12 et 16°C sur le reste des régions. En journée, une hausse des températures est attendue sur les provinces du Sud.

Persistance des conditions instables avec pluies ce mercredi

Mercredi, les conditions instables se prolongeront. Les pluies se concentreront sur le nord-ouest du pays et le Rif, tandis que des averses éparses affecteront l’Atlas, les régions occidentales adjacentes, les plaines nord et centre, ainsi que le nord des provinces du Sud.

Les vents, modérés à assez forts, continueront de souffler sur l’Atlas, la région orientale, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec un risque local de chasse-poussières. Les températures diurnes enregistreront une légère hausse sur le sud de la région orientale et le Sud-Est, mais poursuivront leur tendance baissière sur le reste du pays.

De jeudi à dimanche, la situation restera relativement instable. Le ciel sera nuageux par intermittence avec des possibilités de pluies locales et éparses, notamment sur l’Atlas, les plaines nord et centre, la région de Tanger et le Rif.

Les vents demeureront actifs avec des rafales assez fortes à localement fortes sur l’Atlas, la région orientale, le Sud-Est et les régions du sud, accompagnées de chasse-poussières par endroits. Les températures diurnes poursuivront leur tendance générale à la baisse sur la majeure partie du pays.