Société

Jusqu’à 10°C au-dessus des normales: pourquoi les températures ont autant grimpé dimanche

Une hausse marquée des températures a été observée dimanche 5 avril.

Une hausse des températures a été observée hier, dimanche 5 avril, dans plusieurs régions, avec des écarts allant jusqu’à 10°C au-dessus des normales saisonnières. Voici ce qui explique un tel épisode.

Par La Rédaction
Le 06/04/2026 à 10h33

Les températures ont sensiblement grimpé en ce début de printemps. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), le Maroc traverse «un épisode de hausse thermique».

«Ce phénomène s’explique par une configuration dynamique précise: la présence d’un anticyclone centré sur la Méditerranée combiné à une dépression creuse sur le proche Atlantique des îles britanniques», note la DGM.

Lire aussi : Stations, radars, satellites: le Maroc renforce son réseau national d’observation météorologique

Ce système agit ainsi comme une pompe, aspirant des masses d’air tropicales chaudes directement depuis le Sud vers le centre et le nord du Royaume. «Résultat: les thermomètres affichent des valeurs bien au-dessus des normales saisonnières et les écarts par rapport aux normales décadaires sont de 3 à 8°C, atteignant parfois +10°C dans certaines régions du Sud», détaille-t-on.

Ce lundi, les températures grimpent à 33-38°C dans les provinces du Sud, une «chaleur estivale précoce», selon la DGM. Elles oscillent entre 27 et 32°C à l’intérieur du pays et entre 19 et 26°C sur les zones orientales, le Rif et le littoral. Seuls les reliefs de l’Atlas restent à l’écart, avec 10 à 18°C.

Pour la DGM, cet épisode est représentatif de la variabilité climatique intra-saisonnière du printemps, une période où les masses d’air se succèdent rapidement et peuvent faire basculer les températures en l’espace de quelques heures.

Par La Rédaction
Le 06/04/2026 à 10h33
#températures#printemps#DGM

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