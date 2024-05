Le mercure repart à la hausse: les températures dépasseront de 5 à 8 degrés la moyenne saisonnière, selon la DGM

D'après les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le thermomètre oscillera entre 37 et 42°C ces jeudi et vendredi.

Les habitants des régions du Sud et du Centre ont vécu une journée particulièrement chaude le mercredi 29 mai, avec des températures bien au-dessus des moyennes habituelles. Et ce n’est pas fini. Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), cette tendance va se poursuivre, affectant également les plaines intérieures de la partie nord du pays, avec des températures excédant de 5 à 8°C la moyenne saisonnière pour les journées du jeudi 30 et du vendredi 31 mai.

«Cette montée des températures est le résultat de l’activité de la dépression thermique saharienne s’étendant vers le sud du pays, entraînant avec elle des masses d’air chaud et sec en provenance du grand Sahara, phénomène couramment appelé Chergui», explique-t-on du côté de la DGM.

Le temps sera ainsi chaud, en particulier dans le Sud et le Sud-Est du pays, ainsi que dans les plaines intérieures du Nord et du Centre, notamment dans les plaines du Tadla, du Saïss, d’Al Haouz, des Rehamna, du Tensift, dans les plateaux des phosphates et d’Oulmes, et dans les régions intérieures du Gharb et du Loukkos, où le thermomètre oscillera entre 37 et 42°C, particulièrement les jeudi et vendredi, poursuit le bulletin de la DGM.

Heureusement, un répit est attendu pour le week-end, avec une baisse progressive des températures, bien que le temps restera encore relativement chaud. Un été précoce serait-il déjà en train de prendre place?