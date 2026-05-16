Météo. Orages, neige sur l’Atlas et rafales de vent attendus ce samedi 16 mai

Barrage de Bab Louta, dans le parc national de Tazzeka (à 130 km de Fès). Des milliers d'oiseaux, migrateurs ou non, s'y ébattent, dont le canard souchet, le canard siffleur, le foulque à crête, ou encore la sarcelle d’été et d’hiver. . DR

- Averses locales et orages épars sur les Haut et Moyen Atlas et ses régions voisines, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’Ouest des Haut et Moyen Atlas, les côtes Nord et Centres et l’Ouest de la Méditerranée avec gouttes de pluies éparses, par moments et par endroits.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 2.000 mètres.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 2/9°C sur l’Atlas et le Rif, de 13/18°C sur l’extrême sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 10/14°C ailleurs.

- Température maximale en baisse sur l’Oriental, la Méditerranée, le Moyen Atlas et le Sud-est, et en légère hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée au Sud de Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 15 mai 2026:

– Oujda min 12 max 19

– Bouarfa min 9 max 15

– Al Hoceima min 11 max 19

– Tétouan min 13 max 24

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 15 max 20

– Tanger min 15 max 24

– Kénitra min 13 max 23

– Rabat min 13 max 22

– Casablanca min 16 max 22

– El Jadida min 13 max 21

– Settat min 8 max 23

– Safi min 12 max 21

– Khouribga min 9 max 21

– Béni Mellal min 11 max 20

– Marrakech min 11 max 22

– Meknès min 10 max 22

– Fès min 11 max 23

– Ifrane min 4 max 12

– Taounate min 10 max 22

– Errachidia min 14 max 17

– Ouarzazate min 14 max 25

– Agadir min 15 max 26

– Essaouira min 14 max 21

– Laâyoune min 14 max 27

– Smara min 13 max 28

– Dakhla min 15 max 24

– Aousserd min 12 max 31

– Lagouira min 16 max 26

– Midelt min 7 max 12