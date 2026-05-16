Météo. Orages, neige sur l’Atlas et rafales de vent attendus ce samedi 16 mai

- Averses locales et orages épars sur les Haut et Moyen Atlas et ses régions voisines, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.
- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’Ouest des Haut et Moyen Atlas, les côtes Nord et Centres et l’Ouest de la Méditerranée avec gouttes de pluies éparses, par moments et par endroits.
- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 2.000 mètres.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 2/9°C sur l’Atlas et le Rif, de 13/18°C sur l’extrême sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 10/14°C ailleurs.
- Température maximale en baisse sur l’Oriental, la Méditerranée, le Moyen Atlas et le Sud-est, et en légère hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée au Sud de Tarfaya.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 15 mai 2026:
– Oujda min 12 max 19
– Bouarfa min 9 max 15
– Al Hoceima min 11 max 19
– Tétouan min 13 max 24
– Sebta min 16 max 20
– Mellilia min 15 max 20
– Tanger min 15 max 24
– Kénitra min 13 max 23
– Rabat min 13 max 22
– Casablanca min 16 max 22
– El Jadida min 13 max 21
– Settat min 8 max 23
– Safi min 12 max 21
– Khouribga min 9 max 21
– Béni Mellal min 11 max 20
– Marrakech min 11 max 22
– Meknès min 10 max 22
– Fès min 11 max 23
– Ifrane min 4 max 12
– Taounate min 10 max 22
– Errachidia min 14 max 17
– Ouarzazate min 14 max 25
– Agadir min 15 max 26
– Essaouira min 14 max 21
– Laâyoune min 14 max 27
– Smara min 13 max 28
– Dakhla min 15 max 24
– Aousserd min 12 max 31
– Lagouira min 16 max 26
– Midelt min 7 max 12