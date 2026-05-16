Société

Météo. Orages, neige sur l’Atlas et rafales de vent attendus ce samedi 16 mai

Barrage de Bab Louta, dans le parc national de Tazzeka (à 130 km de Fès). Des milliers d'oiseaux, migrateurs ou non, s'y ébattent, dont le canard souchet, le canard siffleur, le foulque à crête, ou encore la sarcelle d’été et d’hiver. 

Barrage de Bab Louta, dans le parc national de Tazzeka (à 130 km de Fès). Des milliers d'oiseaux, migrateurs ou non, s'y ébattent, dont le canard souchet, le canard siffleur, le foulque à crête, ou encore la sarcelle d’été et d’hiver.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 15 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/05/2026 à 05h50

- Averses locales et orages épars sur les Haut et Moyen Atlas et ses régions voisines, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines à l’Ouest des Haut et Moyen Atlas, les côtes Nord et Centres et l’Ouest de la Méditerranée avec gouttes de pluies éparses, par moments et par endroits.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 2.000 mètres.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 2/9°C sur l’Atlas et le Rif, de 13/18°C sur l’extrême sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 10/14°C ailleurs.

- Température maximale en baisse sur l’Oriental, la Méditerranée, le Moyen Atlas et le Sud-est, et en légère hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée au Sud de Tarfaya.

Lire aussi : Bienvenus au Jardin de la préhistoire à Bamako

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 15 mai 2026:

Oujda min 12 max 19

Bouarfa min 9 max 15

Al Hoceima min 11 max 19

Tétouan min 13 max 24

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 15 max 20

Tanger min 15 max 24

Kénitra min 13 max 23

Rabat min 13 max 22

Casablanca min 16 max 22

El Jadida min 13 max 21

Settat min 8 max 23

Safi min 12 max 21

Khouribga min 9 max 21

Béni Mellal min 11 max 20

Marrakech min 11 max 22

Meknès min 10 max 22

Fès min 11 max 23

Ifrane min 4 max 12

Taounate min 10 max 22

Errachidia min 14 max 17

Ouarzazate min 14 max 25

Agadir min 15 max 26

Essaouira min 14 max 21

Laâyoune min 14 max 27

Smara min 13 max 28

Dakhla min 15 max 24

Aousserd min 12 max 31

Lagouira min 16 max 26

Midelt min 7 max 12

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/05/2026 à 05h50
#Météo#Météorologie#DGM#températures#Climat

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