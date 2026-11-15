Société

Météo. Mercure en baisse sur le Sud-Est et les plaines nord et centre et en légère hausse partout ailleurs ce dimanche 15 novembre

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 15 novembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/11/2026 à 06h58

Nuages bas nombreux la matinée et la nuit, avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines et les côtes nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le nord des provinces sahariennes.

– Ciel clair à peu nuageux en général ailleurs.

– Rafales de vent modérées sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts Plateaux, de 18/22°C sur les provinces du Sud et de 12/18°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur le Sud-Est et les plaines nord et centre et en légère hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.

Lire aussi : Le Maroc célèbre à Rabat ses 70 ans à l’ONU, de l’engagement pour la paix à la diplomatie du climat et des migrations

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 15 novembre 2026:

Oujda min 10 max 23

Bouarfa min 10 max 23

Al Hoceima min 15 max 20

Tétouan min 12 max 22

Sebta min 16 max 21

Mellilia min 15 max 21

Tanger min 14 max 22

Kénitra min 12 max 24

Rabat min 12 max 22

Casablanca min 15 max 22

El Jadida min 12 max 20

Settat min 09 max 23

Safi min 14 max 23

Khouribga min 08 max 22

Béni Mellal min 09 max 24

Marrakech min 10 max 25

Meknès min 12 max 23

Fès min 10 max 21

Ifrane min 05 max 16

Taounate min 11 max 22

Errachidia min 13 max 22

Ouarzazate min 09 max 22

Agadir min 16 max 21

Essaouira min 16 max 23

Laâyoune min 21 max 26

Es-Semara min 16 max 27

Dakhla min 20 max 28

Aousserd min 23 max 36

Lagouira min 21 max 30

Midelt min 05 max 19.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/11/2026 à 06h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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