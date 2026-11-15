Météo. Mercure en baisse sur le Sud-Est et les plaines nord et centre et en légère hausse partout ailleurs ce dimanche 15 novembre

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Nuages bas nombreux la matinée et la nuit, avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines et les côtes nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le nord des provinces sahariennes.

– Ciel clair à peu nuageux en général ailleurs.

– Rafales de vent modérées sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts Plateaux, de 18/22°C sur les provinces du Sud et de 12/18°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur le Sud-Est et les plaines nord et centre et en légère hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.

Lire aussi : Le Maroc célèbre à Rabat ses 70 ans à l’ONU, de l’engagement pour la paix à la diplomatie du climat et des migrations

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 15 novembre 2026:

– Oujda min 10 max 23

– Bouarfa min 10 max 23

– Al Hoceima min 15 max 20

– Tétouan min 12 max 22

– Sebta min 16 max 21

– Mellilia min 15 max 21

– Tanger min 14 max 22

– Kénitra min 12 max 24

– Rabat min 12 max 22

– Casablanca min 15 max 22

– El Jadida min 12 max 20

– Settat min 09 max 23

– Safi min 14 max 23

– Khouribga min 08 max 22

– Béni Mellal min 09 max 24

– Marrakech min 10 max 25

– Meknès min 12 max 23

– Fès min 10 max 21

– Ifrane min 05 max 16

– Taounate min 11 max 22

– Errachidia min 13 max 22

– Ouarzazate min 09 max 22

– Agadir min 16 max 21

– Essaouira min 16 max 23

– Laâyoune min 21 max 26

– Es-Semara min 16 max 27

– Dakhla min 20 max 28

– Aousserd min 23 max 36

– Lagouira min 21 max 30

– Midelt min 05 max 19.