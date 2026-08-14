Météo. Fortes chaleurs dans plusieurs régions du Royaume ce vendredi 14 août avec des averses orageuses sur l’Atlas et le Rif

- Temps chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes, les plaines de Tadla et Rhamna, l’intérieur du Gharb, la vallée de Moulouya et l’intérieur du Souss.
- Averses orageuses et risque de grêle sur les régions de l’Atlas et du Rif, le Sud-Est, l’Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphates.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces Sud, avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 28/32°C sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma, les plaines de Tadla et Rhamna, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et de 21/28°C ailleurs.
- Température en hausse sur l’Oriental et Méditerranée et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud de Mehdia.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 août 2026:
– Oujda min 26 max 40
– Bouarfa min 22 max 36
– Al Hoceima min 25 max 28
– Tétouan min 24 max 27
– Sebta min 23 max 25
– Mellilia min 24 max 27
– Tanger min 24 max 33
– Kénitra min 23 max 29
– Rabat min 18 max 26
– Casablanca min 23 max 25
– El Jadida min 23 max 26
– Settat min 20 max 37
– Safi min 20 max 31
– Khouribga min 23 max 40
– Béni Mellal min 27 max 42
– Marrakech min 27 max 42
– Meknès min 24 max 43
– Fès min 24 max 42
– Ifrane min 19 max 31
– Taounate min 26 max 43
– Errachidia min 26 max 39
– Ouarzazate min 24 max 37
– Agadir min 19 max 28
– Essaouira min 17 max 29
– Laâyoune min 20 max 35
– Es-Semara min 24 max 45
– Dakhla min 21 max 30
– Aousserd min 28 max 45
– Lagouira min 23 max 27
– Midelt min 21 max 35.