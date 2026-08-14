Société

Météo. Fortes chaleurs dans plusieurs régions du Royaume ce vendredi 14 août avec des averses orageuses sur l’Atlas et le Rif

Tétouan.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/08/2026 à 05h43

- Temps chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes, les plaines de Tadla et Rhamna, l’intérieur du Gharb, la vallée de Moulouya et l’intérieur du Souss.

- Averses orageuses et risque de grêle sur les régions de l’Atlas et du Rif, le Sud-Est, l’Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphates.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces Sud, avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 28/32°C sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma, les plaines de Tadla et Rhamna, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et de 21/28°C ailleurs.

- Température en hausse sur l’Oriental et Méditerranée et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud de Mehdia.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 août 2026:

Oujda min 26 max 40

Bouarfa min 22 max 36

Al Hoceima min 25 max 28

Tétouan min 24 max 27

Sebta min 23 max 25

Mellilia min 24 max 27

Tanger min 24 max 33

Kénitra min 23 max 29

Rabat min 18 max 26

Casablanca min 23 max 25

El Jadida min 23 max 26

Settat min 20 max 37

Safi min 20 max 31

Khouribga min 23 max 40

Béni Mellal min 27 max 42

Marrakech min 27 max 42

Meknès min 24 max 43

Fès min 24 max 42

Ifrane min 19 max 31

Taounate min 26 max 43

Errachidia min 26 max 39

Ouarzazate min 24 max 37

Agadir min 19 max 28

Essaouira min 17 max 29

Laâyoune min 20 max 35

Es-Semara min 24 max 45

Dakhla min 21 max 30

Aousserd min 28 max 45

Lagouira min 23 max 27

Midelt min 21 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/08/2026 à 05h43
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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