Météo. Fortes chaleurs dans plusieurs régions du Royaume ce vendredi 14 août avec des averses orageuses sur l’Atlas et le Rif

- Temps chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes, les plaines de Tadla et Rhamna, l’intérieur du Gharb, la vallée de Moulouya et l’intérieur du Souss.

- Averses orageuses et risque de grêle sur les régions de l’Atlas et du Rif, le Sud-Est, l’Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphates.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces Sud, avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 28/32°C sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma, les plaines de Tadla et Rhamna, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et de 21/28°C ailleurs.

- Température en hausse sur l’Oriental et Méditerranée et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud de Mehdia.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 août 2026:

– Oujda min 26 max 40

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 25 max 28

– Tétouan min 24 max 27

– Sebta min 23 max 25

– Mellilia min 24 max 27

– Tanger min 24 max 33

– Kénitra min 23 max 29

– Rabat min 18 max 26

– Casablanca min 23 max 25

– El Jadida min 23 max 26

– Settat min 20 max 37

– Safi min 20 max 31

– Khouribga min 23 max 40

– Béni Mellal min 27 max 42

– Marrakech min 27 max 42

– Meknès min 24 max 43

– Fès min 24 max 42

– Ifrane min 19 max 31

– Taounate min 26 max 43

– Errachidia min 26 max 39

– Ouarzazate min 24 max 37

– Agadir min 19 max 28

– Essaouira min 17 max 29

– Laâyoune min 20 max 35

– Es-Semara min 24 max 45

– Dakhla min 21 max 30

– Aousserd min 28 max 45

– Lagouira min 23 max 27

– Midelt min 21 max 35.