Météo. Fortes chaleurs au Maroc ce dimanche 2 juillet, le mercure atteindra 46°C à Marrakech

Temps chaud sur la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Gharb, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes.
– Ondées et orages sur les reliefs de l’Atlas, le sud de l’Oriental et le Sud-Est.
– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur l’intérieur du Souss et près des côtes.
– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur les plaines et les côtes centre, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.
– Températures minimales de l’ordre de 30/35°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est, le nord des provinces du Sud et l’intérieur du Gharb, de 16/20°C sur l’Atlas et près des côtes, et de 20/30°C partout ailleurs.
– Température maximale en baisse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Sud-Est et le sud de l’Oriental, et en hausse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 août 2026:
– Oujda min 28 max 41
– Bouarfa min 26 max 39
– Al Hoceima min 21 max 36
– Tétouan min 22 max 37
– Sebta min 21 max 26
– Mellilia min 22 max 32
– Tanger min 21 max 32
– Kénitra min 20 max 32
– Rabat min 19 max 29
– Casablanca min 20 max 25
– El Jadida min 19 max 27
– Settat min 21 max 41
– Safi min 19 max 38
– Khouribga min 25 max 42
– Béni Mellal min 30 max 42
– Marrakech min 27 max 46
– Meknès min 25 max 41
– Fès min 26 max 41
– Ifrane min 18 max 33
– Taounate min 26 max 41
– Errachidia min 30 max 39
– Ouarzazate min 25 max 39
– Agadir min 20 max 34
– Essaouira min 20 max 33
– Laâyoune min 21 max 42
– Es-Semara min 28 max 48
– Dakhla min 19 max 24
– Aousserd min 19 max 42
– Lagouira min 21 max 25
– Midelt min 21 max 36.