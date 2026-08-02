Société

Météo. Fortes chaleurs au Maroc ce dimanche 2 juillet, le mercure atteindra 46°C à Marrakech

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/08/2026 à 05h59

Temps chaud sur la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Gharb, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes.

– Ondées et orages sur les reliefs de l’Atlas, le sud de l’Oriental et le Sud-Est.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur l’intérieur du Souss et près des côtes.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur les plaines et les côtes centre, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 30/35°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est, le nord des provinces du Sud et l’intérieur du Gharb, de 16/20°C sur l’Atlas et près des côtes, et de 20/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en baisse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Sud-Est et le sud de l’Oriental, et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et averses orageuses, de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 août 2026:

Oujda min 28 max 41

Bouarfa min 26 max 39

Al Hoceima min 21 max 36

Tétouan min 22 max 37

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 22 max 32

Tanger min 21 max 32

Kénitra min 20 max 32

Rabat min 19 max 29

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 19 max 27

Settat min 21 max 41

Safi min 19 max 38

Khouribga min 25 max 42

Béni Mellal min 30 max 42

Marrakech min 27 max 46

Meknès min 25 max 41

Fès min 26 max 41

Ifrane min 18 max 33

Taounate min 26 max 41

Errachidia min 30 max 39

Ouarzazate min 25 max 39

Agadir min 20 max 34

Essaouira min 20 max 33

Laâyoune min 21 max 42

Es-Semara min 28 max 48

Dakhla min 19 max 24

Aousserd min 19 max 42

Lagouira min 21 max 25

Midelt min 21 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/08/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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