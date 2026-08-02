Météo. Fortes chaleurs au Maroc ce dimanche 2 juillet, le mercure atteindra 46°C à Marrakech

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Temps chaud sur la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Gharb, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes.

– Ondées et orages sur les reliefs de l’Atlas, le sud de l’Oriental et le Sud-Est.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur l’intérieur du Souss et près des côtes.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur les plaines et les côtes centre, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 30/35°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est, le nord des provinces du Sud et l’intérieur du Gharb, de 16/20°C sur l’Atlas et près des côtes, et de 20/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en baisse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Sud-Est et le sud de l’Oriental, et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 août 2026:

– Oujda min 28 max 41

– Bouarfa min 26 max 39

– Al Hoceima min 21 max 36

– Tétouan min 22 max 37

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 22 max 32

– Tanger min 21 max 32

– Kénitra min 20 max 32

– Rabat min 19 max 29

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 19 max 27

– Settat min 21 max 41

– Safi min 19 max 38

– Khouribga min 25 max 42

– Béni Mellal min 30 max 42

– Marrakech min 27 max 46

– Meknès min 25 max 41

– Fès min 26 max 41

– Ifrane min 18 max 33

– Taounate min 26 max 41

– Errachidia min 30 max 39

– Ouarzazate min 25 max 39

– Agadir min 20 max 34

– Essaouira min 20 max 33

– Laâyoune min 21 max 42

– Es-Semara min 28 max 48

– Dakhla min 19 max 24

– Aousserd min 19 max 42

– Lagouira min 21 max 25

– Midelt min 21 max 36.