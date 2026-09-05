Société

Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur et instabilité orageuse sur les reliefs ce samedi 5 septembre

Tétouan, depuis le jbel Bouanan. Des vestiges carthaginois, maurétaniens et romains attestent de la création de la cité avant le IIIe siècle av. J.-C. Les Phéniciens y avaient déjà établi un comptoir, à l'embouchure de l'oued Martil, vers 600 av. J.-C.

Tétouan, depuis le jbel Bouanan. Des vestiges carthaginois, maurétaniens et romains attestent de la création de la cité avant le IIIe siècle av. J.-C. Les Phéniciens y avaient déjà établi un comptoir, à l'embouchure de l'oued Martil, vers 600 av. J.-C. . Adam Lahlimi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 5 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/09/2026 à 05h59

- Temps assez chaud à chaud sur l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Souss, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

- Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines.

- Ondées et orages sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, par endroits sur le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la rive méditerranéenne, et par endroits sur les côtes atlantiques centre, le Souss et le Nord-ouest des provinces sud.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 25/31°C sur le Gharb, Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le Nord du Rif, le Nord-ouest des provinces sud et près des côtes atlantiques centre et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Gharb, Loukkos et les provinces sahariennes, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Festival des Plages de Maroc Telecom: quatre villes, 60 soirées et plus de 4 millions de festivaliers

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 5 septembre 2026:

Oujda min 22 max 38

Bouarfa min 21 max 37

Al Hoceima min 21 max 27

Tétouan min 22 max 27

Sebta min 22 max 24

Mellilia min 22 max 27

Tanger min 24 max 29

Kénitra min 22 max 37

Rabat min 22 max 29

Casablanca min 22 max 25

El Jadida min 22 max 28

Settat min 25 max 42

Safi min 21 max 32

Khouribga min 25 max 38

Béni Mellal min 29 max 40

Marrakech min 27 max 42

Meknès min 28 max 42

Fès min 27 max 42

Ifrane min 20 max 32

Taounate min 29 max 41

Errachidia min 28 max 39

Ouarzazate min 24 max 38

Agadir min 20 max 25

Essaouira min 20 max 32

Laâyoune min 22 max 33

Es-Semara min 24 max 42

Dakhla min 19 max 28

Aousserd min 25 max 45

Lagouira min 22 max 29

Midelt min 21 max 35

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/09/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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