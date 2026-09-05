Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur et instabilité orageuse sur les reliefs ce samedi 5 septembre

Tétouan, depuis le jbel Bouanan. Des vestiges carthaginois, maurétaniens et romains attestent de la création de la cité avant le IIIe siècle av. J.-C. Les Phéniciens y avaient déjà établi un comptoir, à l'embouchure de l'oued Martil, vers 600 av. J.-C. . Adam Lahlimi

- Temps assez chaud à chaud sur l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Souss, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

- Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines.

- Ondées et orages sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, par endroits sur le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la rive méditerranéenne, et par endroits sur les côtes atlantiques centre, le Souss et le Nord-ouest des provinces sud.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 25/31°C sur le Gharb, Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le Nord du Rif, le Nord-ouest des provinces sud et près des côtes atlantiques centre et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Gharb, Loukkos et les provinces sahariennes, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 5 septembre 2026:

– Oujda min 22 max 38

– Bouarfa min 21 max 37

– Al Hoceima min 21 max 27

– Tétouan min 22 max 27

– Sebta min 22 max 24

– Mellilia min 22 max 27

– Tanger min 24 max 29

– Kénitra min 22 max 37

– Rabat min 22 max 29

– Casablanca min 22 max 25

– El Jadida min 22 max 28

– Settat min 25 max 42

– Safi min 21 max 32

– Khouribga min 25 max 38

– Béni Mellal min 29 max 40

– Marrakech min 27 max 42

– Meknès min 28 max 42

– Fès min 27 max 42

– Ifrane min 20 max 32

– Taounate min 29 max 41

– Errachidia min 28 max 39

– Ouarzazate min 24 max 38

– Agadir min 20 max 25

– Essaouira min 20 max 32

– Laâyoune min 22 max 33

– Es-Semara min 24 max 42

– Dakhla min 19 max 28

– Aousserd min 25 max 45

– Lagouira min 22 max 29

– Midelt min 21 max 35