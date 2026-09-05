Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur et instabilité orageuse sur les reliefs ce samedi 5 septembre

- Temps assez chaud à chaud sur l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Souss, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.
- Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines.
- Ondées et orages sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, par endroits sur le Souss et le Nord des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la rive méditerranéenne, et par endroits sur les côtes atlantiques centre, le Souss et le Nord-ouest des provinces sud.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 25/31°C sur le Gharb, Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le Nord du Rif, le Nord-ouest des provinces sud et près des côtes atlantiques centre et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.
- Température diurne en hausse sur le Gharb, Loukkos et les provinces sahariennes, et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 5 septembre 2026:
– Oujda min 22 max 38
– Bouarfa min 21 max 37
– Al Hoceima min 21 max 27
– Tétouan min 22 max 27
– Sebta min 22 max 24
– Mellilia min 22 max 27
– Tanger min 24 max 29
– Kénitra min 22 max 37
– Rabat min 22 max 29
– Casablanca min 22 max 25
– El Jadida min 22 max 28
– Settat min 25 max 42
– Safi min 21 max 32
– Khouribga min 25 max 38
– Béni Mellal min 29 max 40
– Marrakech min 27 max 42
– Meknès min 28 max 42
– Fès min 27 max 42
– Ifrane min 20 max 32
– Taounate min 29 max 41
– Errachidia min 28 max 39
– Ouarzazate min 24 max 38
– Agadir min 20 max 25
– Essaouira min 20 max 32
– Laâyoune min 22 max 33
– Es-Semara min 24 max 42
– Dakhla min 19 max 28
– Aousserd min 25 max 45
– Lagouira min 22 max 29
– Midelt min 21 max 35